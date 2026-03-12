Acesse sua conta
Discussão em banheiro feminino e ação de maridos causaram briga generalizada na Fonte Nova após Ba-Vi

Confusão terminou com condução à delegacia no estádio

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 12 de março de 2026 às 09:04

Briga foi registrada no 'Leste Superior'

A briga entre torcedores registrada na noite de quarta-feira (11), após o clássico entre Bahia e Vitória na Arena Fonte Nova, começou dentro do banheiro feminino do setor Leste Superior do estádio. A informação foi confirmada pela Polícia Militar da Bahia (PM-BA) nesta quinta-feira (12), após vídeos da confusão circularem nas redes sociais.

As imagens mostram o momento em que torcedores entram em confronto físico na área interna do estádio enquanto outros tentam deixar o local após o fim da partida. Nos registros, uma mulher aparece trocando agressões com um homem enquanto outro homem tenta avançar na direção da briga e é contido por pessoas próximas.

Inicialmente, a confusão foi atribuída à suspeita de que torcedores do Vitória estariam “infiltrados” entre os tricolores no setor da arena. Em nota, no entanto, a Polícia Militar informou que a ocorrência teve início após uma discussão entre duas mulheres dentro do banheiro feminino do setor.

Segundo a corporação, o desentendimento evoluiu rapidamente para agressões físicas. Ao tentar defender as companheiras, os maridos das duas torcedoras também acabaram se envolvendo na briga, ampliando a confusão. Policiais militares que atuavam no policiamento do estádio foram acionados e intervieram para conter a situação.

A ação ocorreu ainda dentro do setor Leste Superior. Após o controle da briga, os envolvidos foram conduzidos ao posto da Polícia Civil instalado no interior da Arena Fonte Nova, onde foram apresentados para a adoção das medidas cabíveis.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre prisões contra os torcedores envolvidos.

Tags:

