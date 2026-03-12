Acesse sua conta
Briga generalizada por conta de torcedor 'infiltrado' causa confusão na Fonte Nova após o Ba-Vi

Confusão teria sido registrada após o jogo na noite desta quarta-feira (12)

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 12 de março de 2026 às 08:00

Briga foi registrada no 'Leste Superior'
Briga foi registrada no 'Leste Superior' Crédito: Reprodução

A volta para a casa após o fim da partida entre Bahia e Vitória na Fonte Nova, na noite de quarta-feira (12), foi interrompida por uma briga generalizada entre torcedores no setor ‘Leste Superior’. O caso foi registrado em vídeos que mostram a confusão na parte interna do estádio enquanto os demais torcedores tentavam sair do local.

No vídeo, é possível ver uma mulher em confronto físico com um homem enquanto outro tenta correr na direção da briga e é segurado pelas pessoas no local. Segundo informações iniciais, a confusão teria começado pela suspeita de que torcedores do Vitória ‘infiltrados’ estariam na arena.

Após a briga, é possível ver agentes da Polícia Militar da Bahia (PM-BA) chegando para acabar com a confusão. Nas imagens, os policiais chegam a deter um dos torcedores com a intenção de acabar com a briga.

A PM foi procurada pela reportagem para confirmar se alguém foi preso ou algum material foi apreendido, mas não retornou até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto.

Tags:

Ba-vi Fonte Nova Briga

