Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Vídeo pornográfico é transmitido ao vivo durante votação em Câmara Municipal na Bahia

Imagem foi exibida em televisão no local

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 12 de março de 2026 às 09:29

Vídeo pornográfico é transmitido ao vivo durante votação em Câmara Municipal na Bahia
Vídeo pornográfico é transmitido ao vivo durante votação em Câmara Municipal na Bahia Crédito: Reprodução / TV Subaé

Um vídeo pornográfico foi transmitido ao vivo em uma televisão do plenário da Câmara Municipal de Laje, no Vale do Jiquiriçá, na Bahia, durante uma sessão legislativa realizada na terça-feira (10). A sessão era exibida ao vivo e os parlamentares não perceberam imediatamente a transmissão das imagens na televisão instalada no local.

Nas imagens da transmissão do plenário, é possível ver quando a TV exibe inicialmente um informativo da Câmara. Logo depois, aparecem as imagens pornográficas.

Vídeo pornográfico é transmitido ao vivo durante votação em Câmara Municipal na Bahia

Vídeo pornográfico é transmitido ao vivo durante votação em Câmara Municipal na Bahia por Reprodução / TV Subaé
Vídeo pornográfico é transmitido ao vivo durante votação em Câmara Municipal na Bahia por Reprodução / TV Subaé
Vídeo pornográfico é transmitido ao vivo durante votação em Câmara Municipal na Bahia por Reprodução / TV Subaé
Vídeo pornográfico é transmitido ao vivo durante votação em Câmara Municipal na Bahia por Reprodução / TV Subaé
Vídeo pornográfico é transmitido ao vivo durante votação em Câmara Municipal na Bahia por Reprodução / TV Subaé
1 de 5
Vídeo pornográfico é transmitido ao vivo durante votação em Câmara Municipal na Bahia por Reprodução / TV Subaé

Em nota divulgada na quarta-feira (11), a Câmara Municipal de Laje afirmou que o episódio ocorreu após uma “intercorrência técnica” durante a sessão ordinária.

Segundo a presidência da Casa, houve a exibição, por um breve período, de imagens no telão do plenário “em desacordo com a programação institucional”. Após a identificação do problema, o sistema foi desligado e a sessão seguiu normalmente.

Ainda de acordo com o comunicado, há “indícios de interferência externa ou de instabilidade momentânea no sistema de exibição de forma remota”.

A Câmara informou também que procedimentos de apuração já foram iniciados para esclarecer o ocorrido e que poderão ser adotadas medidas administrativas e jurídicas. O objetivo, segundo a nota, é reforçar os protocolos de segurança e controle dos equipamentos utilizados nas transmissões oficiais.

Tags:

Cãmara

Mais recentes

Imagem - Suspeita de desviar 2,5 milhões de clube em Salvador fala pela primeira vez

Suspeita de desviar 2,5 milhões de clube em Salvador fala pela primeira vez
Imagem - Corpo de mulher é encontrado às margens de rio em Vitória da Conquista

Corpo de mulher é encontrado às margens de rio em Vitória da Conquista
Imagem - Ex-gerente da Caixa é alvo de operação contra fraudes bancárias na Bahia

Ex-gerente da Caixa é alvo de operação contra fraudes bancárias na Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Parque de Salvador pode ganhar polo gastronômico e revitalização
01

Parque de Salvador pode ganhar polo gastronômico e revitalização

Imagem - Bruna Marquezine admite arrependimento com procedimentos: 'Fiz de tudo'
02

Bruna Marquezine admite arrependimento com procedimentos: 'Fiz de tudo'

Imagem - Discussão em banheiro feminino e ação de maridos causaram briga generalizada na Fonte Nova após Ba-Vi
03

Discussão em banheiro feminino e ação de maridos causaram briga generalizada na Fonte Nova após Ba-Vi

Imagem - Abastecimento de água é suspenso em áreas de Salvador e RMS para reparo emergencial
04

Abastecimento de água é suspenso em áreas de Salvador e RMS para reparo emergencial