Vídeo pornográfico é transmitido ao vivo durante votação em Câmara Municipal na Bahia

Esther Morais
Publicado em 12 de março de 2026 às 09:29
Um vídeo pornográfico foi transmitido ao vivo em uma televisão do plenário da Câmara Municipal de Laje, no Vale do Jiquiriçá, na Bahia, durante uma sessão legislativa realizada na terça-feira (10). A sessão era exibida ao vivo e os parlamentares não perceberam imediatamente a transmissão das imagens na televisão instalada no local.
Nas imagens da transmissão do plenário, é possível ver quando a TV exibe inicialmente um informativo da Câmara. Logo depois, aparecem as imagens pornográficas.
Em nota divulgada na quarta-feira (11), a Câmara Municipal de Laje afirmou que o episódio ocorreu após uma “intercorrência técnica” durante a sessão ordinária.
Segundo a presidência da Casa, houve a exibição, por um breve período, de imagens no telão do plenário “em desacordo com a programação institucional”. Após a identificação do problema, o sistema foi desligado e a sessão seguiu normalmente.
Ainda de acordo com o comunicado, há “indícios de interferência externa ou de instabilidade momentânea no sistema de exibição de forma remota”.
A Câmara informou também que procedimentos de apuração já foram iniciados para esclarecer o ocorrido e que poderão ser adotadas medidas administrativas e jurídicas. O objetivo, segundo a nota, é reforçar os protocolos de segurança e controle dos equipamentos utilizados nas transmissões oficiais.