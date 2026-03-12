CONTEÚDO SEXUAL

Vídeo pornográfico é transmitido ao vivo durante votação em Câmara Municipal na Bahia

Imagem foi exibida em televisão no local

Esther Morais

Publicado em 12 de março de 2026 às 09:29

Vídeo pornográfico é transmitido ao vivo durante votação em Câmara Municipal na Bahia Crédito: Reprodução / TV Subaé

Um vídeo pornográfico foi transmitido ao vivo em uma televisão do plenário da Câmara Municipal de Laje, no Vale do Jiquiriçá, na Bahia, durante uma sessão legislativa realizada na terça-feira (10). A sessão era exibida ao vivo e os parlamentares não perceberam imediatamente a transmissão das imagens na televisão instalada no local.

Nas imagens da transmissão do plenário, é possível ver quando a TV exibe inicialmente um informativo da Câmara. Logo depois, aparecem as imagens pornográficas.

Em nota divulgada na quarta-feira (11), a Câmara Municipal de Laje afirmou que o episódio ocorreu após uma “intercorrência técnica” durante a sessão ordinária.

Segundo a presidência da Casa, houve a exibição, por um breve período, de imagens no telão do plenário “em desacordo com a programação institucional”. Após a identificação do problema, o sistema foi desligado e a sessão seguiu normalmente.

Ainda de acordo com o comunicado, há “indícios de interferência externa ou de instabilidade momentânea no sistema de exibição de forma remota”.