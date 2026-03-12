Acesse sua conta
Corpo de mulher é encontrado às margens de rio em Vitória da Conquista

Equipes do DPT foram acionadas

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 12 de março de 2026 às 10:50

Corpo de mulher é encontrado às margens de rio em Vitória da Conquista
Corpo de mulher é encontrado às margens de rio em Vitória da Conquista Crédito: Reprodução / Redes sociais

O corpo de uma mulher foi encontrado na manhã desta quinta-feira (12) às margens do Rio Verruga, na zona rural do povoado de Capinal, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia.

Segundo moradores da região, há suspeita de que o corpo seja de Rosânia Silva Borges, de 46 anos, que desapareceu na última segunda-feira (9) após ser arrastada por uma enxurrada durante as fortes chuvas que atingiram a cidade.

Equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) foram acionadas para realizar a identificação oficial da vítima e os demais procedimentos legais. Procurado, o Corpo de Bombeiros informou que a identidade ainda não havia sido confirmada oficialmente até o momento.

Rosânia desapareceu após o carro por aplicativo em que estava ser arrastado pela força da água durante um temporal registrado em Vitória da Conquista, na última segunda-feira (9). O veículo foi levado para dentro de um canal na Avenida Caracas.

Imagens registradas no momento mostram quando a mulher e o motorista conseguem sair do carro e entram na água tentando escapar da correnteza. O condutor conseguiu nadar até um ponto seguro e sobreviveu, mas a passageira foi levada pela enxurrada.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Gradil será construído após mulher desaparecer durante enxurrada em Vitória da Conquista

Servidor público já caiu no mesmo canal para onde mulher foi arrastada em Vitória da Conquista

Mulher desaparece após ser arrastada por enxurrada em Vitória da Conquista

Desde então, equipes do Corpo de Bombeiros realizavam buscas intensas na região. As operações contaram com apoio de drones, cães farejadores e varreduras ao longo de cerca de 21 quilômetros do Rio Verruga.

Durante as buscas, uma blusa submersa no leito do rio chegou a ser localizada e reconhecida por familiares como sendo da vítima. O celular de Rosânia também foi rastreado pela família e o sinal indicava que o aparelho estava dentro de um canal da cidade.

Tags:

Acidente

