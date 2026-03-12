Corpo de mulher é encontrado às margens de rio em Vitória da Conquista

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 12 de março de 2026 às 10:50
O corpo de uma mulher foi encontrado na manhã desta quinta-feira (12) às margens do Rio Verruga, na zona rural do povoado de Capinal, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia.
Segundo moradores da região, há suspeita de que o corpo seja de Rosânia Silva Borges, de 46 anos, que desapareceu na última segunda-feira (9) após ser arrastada por uma enxurrada durante as fortes chuvas que atingiram a cidade.
Equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) foram acionadas para realizar a identificação oficial da vítima e os demais procedimentos legais. Procurado, o Corpo de Bombeiros informou que a identidade ainda não havia sido confirmada oficialmente até o momento.
Mulher desaparece após enxurrada em Vitória da Conquista
Rosânia desapareceu após o carro por aplicativo em que estava ser arrastado pela força da água durante um temporal registrado em Vitória da Conquista, na última segunda-feira (9). O veículo foi levado para dentro de um canal na Avenida Caracas.
Imagens registradas no momento mostram quando a mulher e o motorista conseguem sair do carro e entram na água tentando escapar da correnteza. O condutor conseguiu nadar até um ponto seguro e sobreviveu, mas a passageira foi levada pela enxurrada.
Desde então, equipes do Corpo de Bombeiros realizavam buscas intensas na região. As operações contaram com apoio de drones, cães farejadores e varreduras ao longo de cerca de 21 quilômetros do Rio Verruga.
Durante as buscas, uma blusa submersa no leito do rio chegou a ser localizada e reconhecida por familiares como sendo da vítima. O celular de Rosânia também foi rastreado pela família e o sinal indicava que o aparelho estava dentro de um canal da cidade.