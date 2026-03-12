BAHIA

Corpo de mulher é encontrado às margens de rio em Vitória da Conquista

Equipes do DPT foram acionadas

Esther Morais

Publicado em 12 de março de 2026 às 10:50

Corpo de mulher é encontrado às margens de rio em Vitória da Conquista Crédito: Reprodução / Redes sociais

O corpo de uma mulher foi encontrado na manhã desta quinta-feira (12) às margens do Rio Verruga, na zona rural do povoado de Capinal, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia.

Segundo moradores da região, há suspeita de que o corpo seja de Rosânia Silva Borges, de 46 anos, que desapareceu na última segunda-feira (9) após ser arrastada por uma enxurrada durante as fortes chuvas que atingiram a cidade.

Equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) foram acionadas para realizar a identificação oficial da vítima e os demais procedimentos legais. Procurado, o Corpo de Bombeiros informou que a identidade ainda não havia sido confirmada oficialmente até o momento.

Mulher desaparece após enxurrada em Vitória da Conquista 1 de 4

Rosânia desapareceu após o carro por aplicativo em que estava ser arrastado pela força da água durante um temporal registrado em Vitória da Conquista, na última segunda-feira (9). O veículo foi levado para dentro de um canal na Avenida Caracas.

Imagens registradas no momento mostram quando a mulher e o motorista conseguem sair do carro e entram na água tentando escapar da correnteza. O condutor conseguiu nadar até um ponto seguro e sobreviveu, mas a passageira foi levada pela enxurrada.

Desde então, equipes do Corpo de Bombeiros realizavam buscas intensas na região. As operações contaram com apoio de drones, cães farejadores e varreduras ao longo de cerca de 21 quilômetros do Rio Verruga.