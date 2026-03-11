Gradil será construído após mulher desaparecer durante enxurrada em Vitória da Conquista

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 11 de março de 2026 às 15:46
A Prefeitura de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, anunciou a autorização para a implantação de um gradil na Avenida Caracas. Na segunda-feira (9), Rosania Silva Borges, de 46 anos, foi arrastada por uma enxurrada e caiu em um canal aberto na via. Ela segue sendo procurada pelo Corpo de Bombeiros e familiares.
Segundo a gestão municipal, a implantação da proteção no canal será feita por dispensa de licitação. Isso é possível porque o município decretou estado de emergência após os temporais que atingiram a cidade. A contratação direta de serviços é restrita a bens ou serviços necessários ao atendimento da situação emergencial.
Mulher desaparece após enxurrada em Vitória da Conquista
A força-tarefa que busca a mulher desaparecida envolve ainda a Secretaria Municipal de Segurança Pública, que disponibiliza sete viaturas e 36 agentes do Grupo de Apoio ao Meio Ambiente (Gama), da Guarda Municipal e do Grupo de Proteção Preventiva Motorizado (GPPM), além da Defesa Civil.
Rosania Silva Borges é moradora do bairro Vila América, é casada e tem cinco filhos - três deles com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Há quatro meses, um servido público submergiu no mesmo canal após outra enxurrada. Gerald Saraiva dirigia um carro na avenida, quando foi arrastado pela água em 9 de novembro do ano passado. Ele tentou sair do veículo pelo teto solar, mas não conseguiu. Ele foi arrastado por cerca de 550 metros e resgatado com vida.