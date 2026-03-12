Acesso da BR-324 para a BR-110 é totalmente interditado; veja rota alternativa

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Perla Ribeiro
Publicado em 12 de março de 2026 às 09:22
O acesso da BR-324 para a BR-110, na altura do km 574, no município de São Sebastião do Passé (BA), encontra-se totalmente interditado desde a noite da quarta-feira (11). De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a previsão é que o bloqueio se estenda até o próximo sábado (14).
A interdição foi realizada para possibilitar a execução de serviços de manutenção do pavimento asfáltico nas alças de acesso do entroncamento, trabalhos que estão sendo executados pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). A medida é necessária para garantir melhores condições de trafegabilidade e segurança viária no local.
Durante o período de bloqueio, motoristas que trafegam pela BR-324 e precisam acessar a BR-110 devem utilizar como rota alternativa o retorno localizado na saída do km 565, que dá acesso aos municípios de Santo Amaro e São Francisco do Conde. A PRF orienta os condutores a redobrarem a atenção ao trafegar pela região, respeitando a sinalização implantada no trecho. O local da intervenção está devidamente sinalizado para orientar os usuários da rodovia e garantir a segurança durante a execução dos serviços.