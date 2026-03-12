Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Acesso da BR-324 para a BR-110 é totalmente interditado; veja rota alternativa

A interdição foi realizada para possibilitar a execução de serviços de manutenção do pavimento asfáltico nas alças de acesso do entroncamento

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 12 de março de 2026 às 09:22

Acesso da BR-324 para a BR-110 é totalmente interditado; veja rota alternativa
Acesso da BR-324 para a BR-110 é totalmente interditado; veja rota alternativa Crédito: Divulgação

O acesso da BR-324 para a BR-110, na altura do km 574, no município de São Sebastião do Passé (BA), encontra-se totalmente interditado desde a noite da quarta-feira (11). De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a previsão é que o bloqueio se estenda até o próximo sábado (14).

A interdição foi realizada para possibilitar a execução de serviços de manutenção do pavimento asfáltico nas alças de acesso do entroncamento, trabalhos que estão sendo executados pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). A medida é necessária para garantir melhores condições de trafegabilidade e segurança viária no local.

Durante o período de bloqueio, motoristas que trafegam pela BR-324 e precisam acessar a BR-110 devem utilizar como rota alternativa o retorno localizado na saída do km 565, que dá acesso aos municípios de Santo Amaro e São Francisco do Conde. A PRF orienta os condutores a redobrarem a atenção ao trafegar pela região, respeitando a sinalização implantada no trecho. O local da intervenção está devidamente sinalizado para orientar os usuários da rodovia e garantir a segurança durante a execução dos serviços.

Mais recentes

Imagem - Suspeita de desviar 2,5 milhões de clube em Salvador fala pela primeira vez

Suspeita de desviar 2,5 milhões de clube em Salvador fala pela primeira vez
Imagem - Corpo de mulher é encontrado às margens de rio em Vitória da Conquista

Corpo de mulher é encontrado às margens de rio em Vitória da Conquista
Imagem - Ex-gerente da Caixa é alvo de operação contra fraudes bancárias na Bahia

Ex-gerente da Caixa é alvo de operação contra fraudes bancárias na Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Parque de Salvador pode ganhar polo gastronômico e revitalização
01

Parque de Salvador pode ganhar polo gastronômico e revitalização

Imagem - Bruna Marquezine admite arrependimento com procedimentos: 'Fiz de tudo'
02

Bruna Marquezine admite arrependimento com procedimentos: 'Fiz de tudo'

Imagem - Discussão em banheiro feminino e ação de maridos causaram briga generalizada na Fonte Nova após Ba-Vi
03

Discussão em banheiro feminino e ação de maridos causaram briga generalizada na Fonte Nova após Ba-Vi

Imagem - Abastecimento de água é suspenso em áreas de Salvador e RMS para reparo emergencial
04

Abastecimento de água é suspenso em áreas de Salvador e RMS para reparo emergencial