Prefeitura autoriza construção de mais um camelódromo em Salvador; saiba mais

Espaço será construído no bairro de Novo Horizonte

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 12 de março de 2026 às 12:14

Anúncio foi feito nesta quinta-feira (12) Crédito: Reprodução

A Prefeitura de Salvador autorizou a construção de mais um camelódromo na cidade, desta vez no bairro Novo Horizonte. Durante visita ao local nesta quinta-feira (12), o prefeito Bruno Reis anunciou a implantação da estrutura, com 15 boxes, e o início das obras de urbanização na Rua Albino Fernandes, com investimento superior a R$ 1,5 milhão.

O espaço terá instalações elétricas, passeios adaptados e cobertura isotérmica, garantindo mais organização e melhores condições de trabalho para os feirantes. A iniciativa será viabilizada por parceria entre a Secretaria de Ordem Pública (Semop) e a Pejota Empreendimentos, responsável pelo Condomínio Viver Exclusive.

Como contrapartida social, a empresa ficará encarregada da construção da estrutura, enquanto a Semop instalará a cobertura isotérmica. Segundo o prefeito, a medida busca fortalecer o comércio popular e oferecer melhores condições para trabalhadores que dependem da atividade.

“Com a nossa gestão, há uma relação de respeito e cuidado com pais e mães de família que trabalham para garantir o próprio sustento. Após acordo com a Pejota e diálogo com os futuros permissionários, vamos implantar 15 boxes com cobertura isotérmica, trazendo dignidade aos trabalhadores de Novo Horizonte”, afirmou Bruno Reis.

Além do camelódromo, a prefeitura realizará requalificação de passeios, melhorias na pavimentação e adequações na infraestrutura no final da Rua Albino Fernandes, para ampliar a segurança e a acessibilidade de pedestres, comerciantes e moradores. A urbanização está orçada em R$ 1,2 milhão.

No fim de fevereiro, a gestão municipal autorizou a segunda etapa do camelódromo de Narandiba, com mais 13 quiosques. Na semana passada, também começou a implantação de uma estrutura semelhante na Engomadeira. No espaço cedido pela Universidade do Estado da Bahia (Uneb), será instalada uma feira livre com boxes equipados com água, esgotamento sanitário e energia elétrica, beneficiando 30 permissionários.

Tags:

Bahia Salvador

