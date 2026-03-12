NOVIDADE

Prefeitura autoriza construção de mais um camelódromo em Salvador; saiba mais

Espaço será construído no bairro de Novo Horizonte

Millena Marques

Publicado em 12 de março de 2026 às 12:14

Anúncio foi feito nesta quinta-feira (12) Crédito: Reprodução

A Prefeitura de Salvador autorizou a construção de mais um camelódromo na cidade, desta vez no bairro Novo Horizonte. Durante visita ao local nesta quinta-feira (12), o prefeito Bruno Reis anunciou a implantação da estrutura, com 15 boxes, e o início das obras de urbanização na Rua Albino Fernandes, com investimento superior a R$ 1,5 milhão.

O espaço terá instalações elétricas, passeios adaptados e cobertura isotérmica, garantindo mais organização e melhores condições de trabalho para os feirantes. A iniciativa será viabilizada por parceria entre a Secretaria de Ordem Pública (Semop) e a Pejota Empreendimentos, responsável pelo Condomínio Viver Exclusive.

Como contrapartida social, a empresa ficará encarregada da construção da estrutura, enquanto a Semop instalará a cobertura isotérmica. Segundo o prefeito, a medida busca fortalecer o comércio popular e oferecer melhores condições para trabalhadores que dependem da atividade.

“Com a nossa gestão, há uma relação de respeito e cuidado com pais e mães de família que trabalham para garantir o próprio sustento. Após acordo com a Pejota e diálogo com os futuros permissionários, vamos implantar 15 boxes com cobertura isotérmica, trazendo dignidade aos trabalhadores de Novo Horizonte”, afirmou Bruno Reis.

Além do camelódromo, a prefeitura realizará requalificação de passeios, melhorias na pavimentação e adequações na infraestrutura no final da Rua Albino Fernandes, para ampliar a segurança e a acessibilidade de pedestres, comerciantes e moradores. A urbanização está orçada em R$ 1,2 milhão.