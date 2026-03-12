SUSTO

Loja de roupas é destruída após incêndio em Salvador

Não há registro de feridos

Millena Marques

Publicado em 12 de março de 2026 às 13:10

Loja de roupas é destruída na Cidade Baixa Crédito: Reprodução

Uma loja de roupas ficou completamente destruída após ser atingida por um incêndio no bairro de Caminho de Areia, na região de Cidade Baixa, em Salvador, na manhã desta quinta-feira (12). Ninguém ficou ferido.

O estabelecimento está localizado na Rua Resende Costa. De acordo com informações iniciais, as chamas foram causadas por um ventilador da loja.

O Corpo de Bombeiros foi procurado pela reportagem, mas não deu retorno. Equipes da corporação combatem o fogo no local.