Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Loja de roupas é destruída após incêndio em Salvador

Não há registro de feridos

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 12 de março de 2026 às 13:10

Loja de roupas é destruída na Cidade Baixa
Loja de roupas é destruída na Cidade Baixa Crédito: Reprodução

Uma loja de roupas ficou completamente destruída após ser atingida por um incêndio no bairro de Caminho de Areia, na região de Cidade Baixa, em Salvador, na manhã desta quinta-feira (12). Ninguém ficou ferido.

O estabelecimento está localizado na Rua Resende Costa. De acordo com informações iniciais, as chamas foram causadas por um ventilador da loja.

Leia mais

Imagem - Suspeita de desviar 2,5 milhões de clube em Salvador fala pela primeira vez

Suspeita de desviar 2,5 milhões de clube em Salvador fala pela primeira vez

Imagem - Padeiro é morto por engano em ataque a tiros ao se abrigar da chuva

Padeiro é morto por engano em ataque a tiros ao se abrigar da chuva

Imagem - Ex-gerente da Caixa é alvo de operação contra fraudes bancárias na Bahia

Ex-gerente da Caixa é alvo de operação contra fraudes bancárias na Bahia

O Corpo de Bombeiros foi procurado pela reportagem, mas não deu retorno. Equipes da corporação combatem o fogo no local.

*Matéria em atualização 

Tags:

Salvador Incêndio Cidade Baixa

Mais recentes

Imagem - ‘Ficção, pura ficção’: diz professor da Ufba após denúncia de assédio de colega

‘Ficção, pura ficção’: diz professor da Ufba após denúncia de assédio de colega
Imagem - Prefeitura autoriza construção de mais um camelódromo em Salvador; saiba mais

Prefeitura autoriza construção de mais um camelódromo em Salvador; saiba mais
Imagem - Suspeita de desviar 2,5 milhões de clube em Salvador fala pela primeira vez

Suspeita de desviar 2,5 milhões de clube em Salvador fala pela primeira vez

MAIS LIDAS

Imagem - Lázaro Ramos rompe amizade: 'Virou péssimo pai, de não assumir e não pagar pensão'
01

Lázaro Ramos rompe amizade: 'Virou péssimo pai, de não assumir e não pagar pensão'

Imagem - Discussão em banheiro feminino e ação de maridos causaram briga generalizada na Fonte Nova após Ba-Vi
02

Discussão em banheiro feminino e ação de maridos causaram briga generalizada na Fonte Nova após Ba-Vi

Imagem - Área médica com apenas oito especialistas na Bahia ganha novo programa de residência
03

Área médica com apenas oito especialistas na Bahia ganha novo programa de residência

Imagem - SBT se pronuncia após comentários transfóbicos de Ratinho contra Erika Hilton
04

SBT se pronuncia após comentários transfóbicos de Ratinho contra Erika Hilton