Loja de roupas é destruída após incêndio em Salvador

Millena Marques
Publicado em 12 de março de 2026 às 13:10
Uma loja de roupas ficou completamente destruída após ser atingida por um incêndio no bairro de Caminho de Areia, na região de Cidade Baixa, em Salvador, na manhã desta quinta-feira (12). Ninguém ficou ferido.
O estabelecimento está localizado na Rua Resende Costa. De acordo com informações iniciais, as chamas foram causadas por um ventilador da loja.
O Corpo de Bombeiros foi procurado pela reportagem, mas não deu retorno. Equipes da corporação combatem o fogo no local.
*Matéria em atualização