MINAS GERAIS

Padeiro é morto por engano em ataque a tiros ao se abrigar da chuva

Caso aconteceu na Região Metropolitana de Belo Horizonte

Millena Marques

Publicado em 12 de março de 2026 às 10:49

Padeiro é morto por engano em ataque a tiros ao se abrigar da chuva Crédito: Carlos Eduardo Alvim/ TV Globo

Um padeiro de 36 anos foi morto a tiros e outras duas pessoas ficaram feridas durante um ataque a tiros em Santa Luzia, cidade da Região Metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Militar, ele não era alvo dos criminosos. O homem se abrigava da chuva no momento em que o crime ocorreu.

Por volta das 16h20, um carro passou pela Rua Alto do Tanque, no bairro Vila Íris. Ocupantes do veículo começaram a atirar contra pessoas que estavam na porta de casa. As informações são do g1 Minas.

De acordo com relato de testemunhas, os suspeitos procuravam um homem conhecido na região por envolvimento com o tráfico de drogas. Três pessoas foram baleadas no ataque, entre elas uma mulher de 47 anos, mãe do homem que seria alvo do ataque. Ela está internada no Hospital Odilon Behrens.

O segundo ferido é um homem de 38 anos, que seria amigo do traficante. Ele foi levado para o Hospital João XXIII. O padeiro morreu no local do ataque. Testemunhas informaram que ele desceu da motocicleta para se abrigar da chuva no momento em que os tiros começaram e não tinha envolvimento com crimes.