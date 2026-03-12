CRIME

Aluna de 12 anos é espancada por colega dentro de banheiro de escola no Rio

Wendel de Novais

Publicado em 12 de março de 2026 às 11:26

Polícia Civil Crédito: Divulgação

Uma estudante de 12 anos foi agredida por uma colega da mesma idade dentro da Escola Municipal Professor Júlio de Mesquita, localizada em Bangu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O episódio ocorreu na segunda-feira (9), dentro do banheiro da unidade escolar, e foi registrado em vídeo por outros alunos.

As duas adolescentes estudam no 7º ano do ensino fundamental. Nas imagens gravadas por colegas, uma das meninas aparece atacando a outra com socos, chutes, puxões de cabelo e pisões enquanto a vítima tenta se defender. Até o momento, não há confirmação sobre o que teria motivado a briga.

De acordo com familiares da estudante agredida, a menina ficou bastante abalada após o episódio e passou a demonstrar medo de retornar à escola.“Quando eu cheguei no quarto, a minha filha estava com a perna roxa, com o rosto machucado, chorando. A minha filha foi espancada. Agora ela não quer mais ir para a escola e nem sair na rua, porque está com medo e com vergonha, já que o vídeo está circulando”, relatou a mãe da vítima.

A família afirma ainda que a aluna apontada como agressora já teria se envolvido em outras situações de comportamento violento dentro da escola. A avó da estudante agredida também criticou a forma como a situação foi tratada pela instituição de ensino.

“Sem a minha neta reagir ou dizer uma palavra, ela espancou a minha neta. E ninguém da direção percebeu o que estava acontecendo dentro do banheiro. A escola também não avisou a minha filha. Mandaram a menina para casa sem chamar o responsável”, afirmou.

Segundo os familiares, a gravidade da situação só foi percebida quando a adolescente chegou em casa apresentando marcas das agressões e chorando. Procurada, a Secretaria Municipal de Educação informou, por meio de nota, que repudia qualquer tipo de violência no ambiente escolar. A pasta também comunicou que as duas estudantes envolvidas na ocorrência foram transferidas para outras unidades da rede municipal de ensino.