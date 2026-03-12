Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Pandora do PCC: mulher é presa por liderar tribunal do crime e ordenar mortes

Investigada decidia punições e comandava tráfico

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 12 de março de 2026 às 11:16

Ariane de Pontes Rolim, a Pandora do PCC
Ariane de Pontes Rolim, a Pandora do PCC Crédito: Reprodução

Uma mulher apontada pela Polícia Civil como integrante de alto escalão do Primeiro Comando da Capital (PCC) foi presa na cidade de Itanhaém, no litoral de São Paulo. Ariane de Pontes Rolim, de 30 anos, conhecida pelos apelidos de Pandora ou Penélope, é investigada por atuar como uma das responsáveis pelas atividades da facção criminosa em municípios do litoral sul da Baixada Santista e do Vale do Ribeira. As informações são do g1.

Segundo informações da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise) de Itanhaém, a suspeita exercia a função de "disciplina" dentro da organização criminosa. Na estrutura do grupo, esse cargo está relacionado ao controle das atividades do tráfico de drogas e à aplicação de punições contra integrantes ou pessoas que descumpram as regras internas da facção.

De acordo com os investigadores, cabia a esse núcleo decidir as penalidades impostas aos envolvidos em infrações ao estatuto do grupo criminoso. Os castigos variam de acordo com os descumprimentos das ordens, desde advertência, agressão física e até a morte.

Ariane de Pontes Rolim, a Pandora do PCC

Ariane de Pontes Rolim, a Pandora do PCC por Reprodução
Ariane de Pontes Rolim, a Pandora do PCC por Reprodução
Ariane de Pontes Rolim, a Pandora do PCC por Reprodução
Ariane de Pontes Rolim, a Pandora do PCC por Reprodução
Ariane de Pontes Rolim, a Pandora do PCC por Reprodução
1 de 5
Ariane de Pontes Rolim, a Pandora do PCC por Reprodução

A prisão ocorreu na terça-feira (10), durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na residência da investigada, localizada no bairro Guapurá. Durante a operação, policiais civis localizaram Ariane no imóvel e efetuaram a detenção. Ela foi presa sob suspeita de envolvimento com organização criminosa e associação para o tráfico de drogas.

De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher apresentava um hematoma no olho direito no momento da abordagem. Aos policiais, Ariane afirmou que a marca teria sido resultado de uma discussão familiar com uma prima. A suspeita também declarou estar grávida de três meses, porém não apresentou exames ou qualquer documento que comprovasse a gestação no momento da prisão.

Imagens registradas após a detenção mostram diversas tatuagens nas pernas da investigada. Uma delas traz o símbolo yin-yang acompanhado da frase "enquanto não houver justiça para os pobres, não haverá paz para os ricos", tatuada na região da panturrilha. Na parte frontal da perna esquerda, Ariane possui ainda uma tatuagem com a imagem de um palhaço e a frase "chora depois". Já na perna direita, aparecem desenhos de borboletas e flores.

Leia mais

Imagem - Tenente-coronel deve ser alvo de pedido de prisão após laudos sobre morte de esposa

Tenente-coronel deve ser alvo de pedido de prisão após laudos sobre morte de esposa

Imagem - Guarda que matou esposa por pintar unhas foi preso após simular suicídio e ser desmentido pela filha

Guarda que matou esposa por pintar unhas foi preso após simular suicídio e ser desmentido pela filha

Imagem - Filhos são presos no velório da própria mãe após sequestrarem e espancarem suspeito de matá-la

Filhos são presos no velório da própria mãe após sequestrarem e espancarem suspeito de matá-la

Mais recentes

Imagem - Aluna de 12 anos é espancada por colega dentro de banheiro de escola no Rio

Aluna de 12 anos é espancada por colega dentro de banheiro de escola no Rio
Imagem - Câmara aprova projeto que libera venda de spray de pimenta para mulheres

Câmara aprova projeto que libera venda de spray de pimenta para mulheres
Imagem - Malha fina do IR: veja sete erros que colocam o contribuinte em risco

Malha fina do IR: veja sete erros que colocam o contribuinte em risco

MAIS LIDAS

Imagem - Parque de Salvador pode ganhar polo gastronômico e revitalização
01

Parque de Salvador pode ganhar polo gastronômico e revitalização

Imagem - Bruna Marquezine admite arrependimento com procedimentos: 'Fiz de tudo'
02

Bruna Marquezine admite arrependimento com procedimentos: 'Fiz de tudo'

Imagem - Discussão em banheiro feminino e ação de maridos causaram briga generalizada na Fonte Nova após Ba-Vi
03

Discussão em banheiro feminino e ação de maridos causaram briga generalizada na Fonte Nova após Ba-Vi

Imagem - Abastecimento de água é suspenso em áreas de Salvador e RMS para reparo emergencial
04

Abastecimento de água é suspenso em áreas de Salvador e RMS para reparo emergencial