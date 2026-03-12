CRIME

Filhos são presos no velório da própria mãe após sequestrarem e espancarem suspeito de matá-la

Investigados retiraram homem à força de casa após morte da mãe

Wendel de Novais

Publicado em 12 de março de 2026 às 09:20

Gabia Socorro da Silva foi vítima de feminicídio. Crédito: Reprodução

Um adolescente de 16 anos e um jovem de 22 foram apreendidos e presos, respectivamente, durante o velório da própria mãe nesta terça-feira (10), na cidade de Confresa, no Mato Grosso. Segundo a Polícia Civil, os dois são filhos de Gabia Socorro da Silva, vítima de feminicídio.

De acordo com a investigação, eles eram procurados por suspeita de sequestrar e agredir um homem de 32 anos que é apontado como possível autor do assassinato da mulher. Gabia foi encontrada morta dentro da própria casa no distrito de Santo Antônio do Fontoura, no município de São José do Xingu, a cerca de 1.200 quilômetros da capital mato-grossense.

Conforme informações da polícia, o corpo estava caído no chão da residência e apresentava perfurações provocadas por arma branca. O principal suspeito do feminicídio é o companheiro da vítima, que até a última atualização do caso ainda não havia sido localizado pelas autoridades. Logo após a descoberta do crime, equipes policiais iniciaram buscas para tentar encontrar o homem investigado pelo assassinato.