Millena Marques
Publicado em 12 de março de 2026 às 10:02
O 13º salário do INSS deve ser antecipado nos meses de abril e maio. Cerca de 35 milhões de aposentados e pensionistas devem receber o pagamento. A antecipação só depende da finalização de nota técnica pelo Ministério da Previdência e a confirmação do cronograma através de um decreto presidencial até o início de abril.
O abono anual é destinado a segurados e dependentes da Previdência Social que receberam durante o ano: aposentadoria, pensão por morte, auxílio por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença), auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente e auxílio-reclusão.
Com o que os brasileiros mais gastam o 13º?
Idosos e pessoas com deficiência de baixa renda que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC) não têm direito ao 13º.
O pagamento do 13º salário segue o cronograma de pagamento dos benefícios do INSS, entre os últimos dias de cada mês e início do seguinte. O valor é pago, historicamente, em duas parcelas em agosto e novembro, mas o governo tem antecipado as parcelas nos últimos anos.