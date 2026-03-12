ECONOMIA

Quando sai o 13º antecipado do INSS? Veja quem recebe

Cerca de 35 milhões de aposentados e pensionistas devem receber o pagamento

Millena Marques

Publicado em 12 de março de 2026 às 10:02

INSS Crédito: INSS/Divulgação

O 13º salário do INSS deve ser antecipado nos meses de abril e maio. Cerca de 35 milhões de aposentados e pensionistas devem receber o pagamento. A antecipação só depende da finalização de nota técnica pelo Ministério da Previdência e a confirmação do cronograma através de um decreto presidencial até o início de abril.

O abono anual é destinado a segurados e dependentes da Previdência Social que receberam durante o ano: aposentadoria, pensão por morte, auxílio por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença), auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente e auxílio-reclusão.

Idosos e pessoas com deficiência de baixa renda que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC) não têm direito ao 13º.