O que o ronco revela sobre a sua saúde? Saiba quando ligar o alerta

Sintoma atinge até 40% dos adultos e pode ser sinal de alguns problemas de saúde

Perla Ribeiro

Publicado em 12 de março de 2026 às 12:18

O que o ronco revela sobre a sua saúde? Saiba quando ligar o alerta Crédito: Freepik

Comum, muitas vezes tratado como motivo de piada ou apenas um incômodo doméstico e social, o ronco nem sempre é inofensivo. Embora possa ocorrer de forma isolada, ele também pode ser o principal sinal da apneia obstrutiva do sono (AOS), uma condição médica ligada a complicações cardiovasculares e metabólicas importantes.

Segundo o otorrinolaringologista Nilson André Maeda, do Hospital Paulista, durante o sono ocorre um relaxamento natural da musculatura da garganta. Em algumas pessoas, esse relaxamento provoca estreitamento das vias aéreas superiores. O ar passa com dificuldade e gera vibração dos tecidos moles — especialmente palato mole e úvula — produzindo o som característico do ronco.

Quando o estreitamento é parcial e não há pausas respiratórias, trata-se do chamado ronco simples ou primário. Já na apneia obstrutiva do sono, ocorrem obstruções repetidas da via aérea superior, com interrupções temporárias da respiração e queda da oxigenação sanguínea. Estudos populacionais indicam que o ronco habitual atinge cerca de 30% a 40% dos adultos. Parte desses indivíduos pode ter apneia não diagnosticada.

Quando o ronco vira sinal de alerta?

A principal diferença entre o ronco primário e a apneia está na presença de pausas respiratórias e nas repercussões no organismo.

Veja os sinais que merecem atenção em adultos:

pausas respiratórias observadas por familiares

engasgos ou despertares com sensação de sufocamento

sonolência excessiva durante o dia

dor de cabeça matinal

dificuldade de concentração

hipertensão arterial de difícil controle

nictúria (necessidade de acordar durante a noite para urinar, interrompendo o sono).

Em crianças, o ronco frequente — três ou mais noites por semana — pode estar associado à hipertrofia de amígdalas e adenoide. Sono agitado, respiração pela boca, dificuldade escolar e hiperatividade também são sinais de alerta. O exame considerado padrão-ouro para diagnóstico é a polissonografia, que avalia os eventos respiratórios e a qualidade do sono ao longo da noite.

Impactos que vão além do sono

A apneia obstrutiva do sono é considerada uma condição sistêmica. A cada pausa respiratória, há queda da oxigenação, microdespertares e ativação do sistema nervoso simpático, com elevação transitória da pressão arterial. Ao longo do tempo, esse processo pode contribuir para hipertensão, arritmias, doença coronariana, infarto e acidente vascular cerebral (AVC).

A condição também está associada à resistência à insulina, maior risco de diabetes tipo 2 e dificuldade no controle de peso. Além dos impactos físicos, há prejuízo significativo na qualidade de vida, com fadiga crônica, redução da produtividade, maior risco de acidentes automobilísticos e comprometimento do relacionamento conjugal. Em crianças, pode afetar crescimento e desempenho escolar.

Fatores de risco e tratamento

Sobrepeso e obesidade são os principais fatores de risco, mas também contribuem circunferência cervical aumentada, alterações anatômicas craniofaciais, histórico familiar, envelhecimento, consumo de álcool à noite e uso de sedativos. Em crianças, a principal causa costuma ser a hipertrofia de amígdalas e adenoides.

A prevenção envolve controle do peso, prática regular de atividade física, evitar álcool próximo ao horário de dormir, manter higiene do sono adequada e tratar obstruções nasais quando presentes. Dormir em posição lateral também pode ajudar.

O tratamento depende de fatores individuais e da gravidade do quadro, e pode incluir medidas comportamentais, dispositivos intraorais, cirurgia em casos específicos e uso de CPAP (pressão positiva contínua nas vias aéreas), considerado padrão para apneia moderada a grave.

“O ronco não deve ser visto apenas como um problema social. Quando frequente e associado a sintomas, pode indicar uma condição médica com impacto importante na saúde cardiovascular, metabólica e cognitiva”, destaca o especialista.