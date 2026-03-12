Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cão Orelha: novo decreto endurece penas para maus-tratos a animais

Valor da multa passa a variar de R$ 1.500 a R$ 50 mil por animal vítima de maus-tratos e pode chegar a R$1 milhão com agravantes

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 12 de março de 2026 às 13:20

Cão Orelha
Reprodução Crédito: Cão Orelha

O governo anunciou nesta quinta-feira (12) um decreto que prevê a multa de R$ 1.500 a R$ 50 mil para quem cometer o crime de maus-tratos aos animais. A multa pode chegar a R$ 1 milhão, dependendo dos agravantes. O decreto foi batizado Cão Orelha em homenagem ao animal que morreu em 4 de janeiro após sofrer agressões. Ele era um cão comunitário, e recebia cuidados de vários moradores na Praia Brava, em Florianópolis (SC). As informações são do G1.

Caso ocorra a morte do animal ou caso ele fique com sequelas permanentes, o valor da pena aumenta. O abandono do animal e reincidência do infrator também são alguns dos pontos que podem pesar para aumento do montante. Quando o crime for cometido de forma cruel ou envolvendo espécies ameaçadas de extinção, a multa poderá ultrapassar o valor máximo de R$ 50 mil e ser multiplicada em até vinte vezes. Outros exemplos são os crimes com recrutamento de crianças ou adolescentes para a prática, além da divulgação do crime nas redes sociais.

Cão Orelha foi espancado e passou por eutanásia

Cachorro Orelha por Reprodução
Cachorro foi agredido por Cão Orelha
Protesto por Cão Orelha
Arte em homenagem a Orelha por Cão Orelha
1 de 4
Cachorro Orelha por Reprodução

Antes do decreto, a lei determinava que os valores previstos de multa eram de R$ 300 a R$ 3 mil. Apesar do anúncio, o decreto ainda não foi publicado no Diário Oficial da União (DOU). Levantamento do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), divulgado pelo Senado Federal, aponta aumento significativo no número de ações na Justiça envolvendo esse tipo de crime. Em 2025, 4.919 casos foram abertos na Justiça, contra contra 4.057 em 2024, um aumento de aproximadamente 21%. Em comparação com dados de 2020, o aumento chega a 1.900%.

Caso Orelha

O cão comunitário conhecido como Orelha vivia na Praia Brava há 10 anos. Moradores do bairro se revezavam nos cuidados a ele e a outros dois cachorros. No início de fevereiro, a Polícia Civil de Santa Catarina concluiu a investigação sobre a morte do animal e a tentativa de afogamento do cachorro Caramelo, ambos ocorridos na Praia Brava.

Um adolescente foi apontado como autor da agressão contra Orelha, e outros quatro envolvidos foram identificados no caso de Caramelo. Nos dois casos, foi concluído que os jovens cometeram atos infracionais análogos ao crime de maus-tratos. A polícia pediu a internação provisória do adolescente apontado como agressor de Orelha. Ele é um dos que estava nos Estados Unidos durante parte das investigações.

Mais recentes

Imagem - Mapa do tráfico de animais mostra como riqueza do Brasil é sequestrada e levada para fora do país

Mapa do tráfico de animais mostra como riqueza do Brasil é sequestrada e levada para fora do país
Imagem - O que o ronco revela sobre a sua saúde? Saiba quando ligar o alerta

O que o ronco revela sobre a sua saúde? Saiba quando ligar o alerta
Imagem - Aluna de 12 anos é espancada por colega dentro de banheiro de escola no Rio

Aluna de 12 anos é espancada por colega dentro de banheiro de escola no Rio

MAIS LIDAS

Imagem - Lázaro Ramos rompe amizade: 'Virou péssimo pai, de não assumir e não pagar pensão'
01

Lázaro Ramos rompe amizade: 'Virou péssimo pai, de não assumir e não pagar pensão'

Imagem - Discussão em banheiro feminino e ação de maridos causaram briga generalizada na Fonte Nova após Ba-Vi
02

Discussão em banheiro feminino e ação de maridos causaram briga generalizada na Fonte Nova após Ba-Vi

Imagem - Área médica com apenas oito especialistas na Bahia ganha novo programa de residência
03

Área médica com apenas oito especialistas na Bahia ganha novo programa de residência

Imagem - SBT se pronuncia após comentários transfóbicos de Ratinho contra Erika Hilton
04

SBT se pronuncia após comentários transfóbicos de Ratinho contra Erika Hilton