Tenente-coronel deve ser alvo de pedido de prisão após laudos sobre morte de esposa

Perícia aponta que policial pode ter desmaiado antes de levar tiro na cabeça dentro de casa

  Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 12 de março de 2026 às 10:51

Gisele era casada com Geraldo
Gisele era casada com Geraldo

Uma reunião entre representantes da Corregedoria da Polícia Militar e delegados responsáveis pela investigação da morte da soldado Gisele Santana, 32 anos, se reuniram nesta quarta-feira (11), terminou com a decisão de avançar com um pedido de prisão temporária contra o tenente-coronel Geraldo Neto, 53, marido da vítima. As informações são da TV Globo.

A policial foi encontrada morta com um tiro na cabeça no apartamento onde vivia com o marido, que afirmou às autoridades que ela teria cometido suicídio. A versão, no entanto, foi contestada pela família e por laudos que apontam lesões e desmaio de Gisele antes do disparo que a atingiu na cabeça ter sido deflagrado.

Gisele foi encontrada com tiro na cabeça


Dentro desse contexto, o caso deixou de ser tratado como suicídio e passou a ser investigado como morte suspeita pela Polícia Civil. De acordo com os peritos responsáveis pelo exame, há indícios de que a policial pode ter desmaiado antes de ser atingida pelo disparo na cabeça.

Ainda segundo a perícia, Gisele não apresentou sinais de reação ou defesa no momento do tiro. O crime ocorreu na manhã do dia 18 de fevereiro. O laudo também descreve que as marcas encontradas no corpo da policial eram "contundentes" e provocadas "por meio de pressão digital e escoriação compatível com arranhões característicos de marcas de unhas.

Durante a reunião entre investigadores e representantes da Corregedoria, foi avaliado que os elementos já reunidos no inquérito são considerados suficientes para embasar o pedido de prisão temporária do oficial. O material coletado segue em análise para que o requerimento seja formalizado à Justiça.

Imagens mostram movimentação no corredor após morte de Gisele



