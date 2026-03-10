Acesse sua conta
Perícia aponta sinais de desmaio da esposa de tenente-coronel antes de tiro na cabeça

Laudo indica lesões no rosto e no pescoço da policial e levanta dúvidas sobre versão apresentada pelo marido

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 10 de março de 2026 às 10:10

Gisele era casada com Geraldo
Gisele era casada com Geraldo Crédito: Reprodução

Além das marcas no pescoço de Gisele Alves Santana, soldado da Polícia Militar encontrada morta com um tiro na cabeça no apartamento onde vivia, em São Paulo, a perícia apontou que a vítima pode ter desmaiado antes do disparo que a atingiu. A informação foi divulgada pela TV Globo.

O laudo dos peritos, que solicitaram a exumação do corpo para novos exames, coloca em dúvida a versão apresentada pelo marido de Gisele, o tenente-coronel Geraldo Neto, que afirmou que a policial teria cometido suicídio. Além dos indícios de desmaio antes do tiro, a perícia também identificou lesões no rosto e no pescoço da soldado.

Gisele foi encontrada com tiro na cabeça

Gisele Alves Santana por Reprodução

Um documento obtido pela TV Globo aponta que essas lesões têm caráter “contundente” e foram produzidas “por meio de pressão digital e escoriação compatível com estigma ungueal”, o que, na prática, indica marcas de unha. Além disso, segundo um bombeiro que participou do atendimento, a posição da arma encontrada na mão de Gisele chamou atenção.

De acordo com ele, o revólver estava encaixado de uma forma incomum em casos de suicídio. O sangue da vítima já estava coagulado e o cartucho da bala não foi encontrado no apartamento. O tenente-coronel afirmou que estava no banho no momento do disparo. No entanto, o socorrista relatou que ele estava seco e que não havia água espalhada pelo chão do imóvel.

Marcas no pescoço

Peritos identificaram marcas no pescoço e em outras partes do corpo da policial militar Gisele Alves Santana após a exumação do corpo da soldado. A descoberta abriu uma nova linha de investigação para esclarecer as circunstâncias da morte da agente.

Diante das lesões observadas na região cervical, os investigadores solicitaram exames adicionais para verificar a possibilidade de compressão no pescoço antes do disparo que causou a morte da policial.

No último sábado (7), um dia após a exumação, médicos-legistas do Instituto Médico-Legal (IML) Central realizaram novos procedimentos periciais, incluindo exames de imagem, como tomografia.

Imagens mostram movimentação no corredor após morte de Gisele

Imagens mostram movimentação no corredor após morte de Gisele por Reprodução

A análise busca esclarecer se houve pressão na região do pescoço antes do tiro. Outro elemento que chamou a atenção dos investigadores foi relatado por um socorrista que participou do atendimento à vítima.

Em depoimento, ele afirmou ter notado uma área arroxeada na região da mandíbula da policial. Segundo o profissional, a marca pode estar relacionada ao disparo de arma de fogo, mas a conclusão sobre a origem da lesão dependerá do resultado final dos laudos periciais.

Perícia Gisele Alves Santana Mulher de Tenente-coronel Geraldo Neto

