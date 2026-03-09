Acesse sua conta
Homem mata esposa no Dia da Mulher e pede perdão para família em vídeo após o crime

Pedro Ubiratan de Oliveira, de 40, citou suposta traição em gravação

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 9 de março de 2026 às 08:11

Casal estava junto desde 2007
Casal estava junto desde 2007 Crédito: Reprodução

Uma mulher de 34 anos, identificada como Thais Rodrigues Rocha de Oliveira, foi morta pelo marido Pedro Ubiratan de Oliveira, de 40, em Praia Grande, no litoral de São Paulo, na madrugada deste domingo (8). Após o assassinato, o homem gravou vídeos falando sobre uma suposta traição da esposa e pediu perdão para a família.

Pedro foi preso em flagrante. O caso aconteceu na Rua Cantor Renato Russo, no bairro Caieiras. De acordo com a TV Tribuna, afiliada da Globo, o homem mandou mensagem para um conhecido informando que havia matado a esposa com socos e estrangulamento.

De acordo com a Polícia Militar, a corporação foi acionada por volta das 5h20 e constatou o feminicídio ao chegar no local. Pedro Ubiratan foi detido na Rua Oswaldo Augusto Campos, no bairro Quietude.

No vídeo gravado pelo criminoso, ele aparece andando pela casa de um lado para o outro, pedindo desculpas para as famílias e dando a entender que havia sido traído por Thaís.

“Quero pedir perdão para minha família, para a família dela. Os que prestam, tem uns que não valem nada. Devia ter orientado ela porque alguém sabia [da suposta traição]. Chifre eu ia aguentar, agora pegar e me passar por louco, drogado, falar que é coisa da minha cabeça?”, disse.

Eles tinham três filhas e informavam ser casados desde 2007.

Tags:

Brasil são Paulo Feminicídio dia da Mulher

