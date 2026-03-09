INVESTIGAÇÃO

Funcionário é demitido após flagra de sexo com mulher dentro de UBS

A Secretaria Municipal de Saúde de Campina Grande instaurou um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) para apurar os fatos do sexo na UBS

Metrópoles

Publicado em 9 de março de 2026 às 13:27

Funcionário é demitido após flagra de sexo com mulher dentro de UBS Crédito: Reprodução

Um funcionário que trabalhava em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) no bairro do Mutirão, em Campina Grande (PB), foi afastado após ser flagrado fazendo sexo com uma mulher em situação de rua dentro da UBS. O caso aconteceu em fevereiro, mas o afastamento teria sido oficializado na sexta-feira (6). O cargo ocupado pelo homem não foi divulgado.

Nas imagens, em frente à parede escrita “saúde, respeito e cuidado”, ele aparece sem calças e cueca. A mulher, que estava de vestido, fica de costas, enquanto ele faz alguns movimentos.

Em seguida, eles parecem conversar algo. Ela vai para trás de algumas cadeiras e, depois, ele pega uma vasilha [vermelha], que parece conter comida.

