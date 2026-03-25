LUTO

Influenciador Jota Surfista morre aos 30 anos e deixa alerta importante

Jovem viralizou ao relatar consumo de álcool e drogas e compartilhar rotina de tratamento nas redes

Fernanda Varela

Publicado em 25 de março de 2026 às 15:34

Jota Surfista Crédito: Reprodução

O influenciador digital Jota Surfista morreu nesta quarta-feira (25), aos 30 anos, após enfrentar um câncer no estômago. Ele também havia sido diagnosticado com cirrose hepática. A informação foi confirmada por familiares nas redes sociais.

Nos últimos meses, ele ganhou visibilidade ao compartilhar a própria história e fazer alertas sobre o uso de álcool e drogas. Em um dos vídeos mais recentes, publicado no início do mês, o influenciador relembrou o início do consumo ainda na adolescência.

Jota Surfista 1 de 6

“Eu comecei bebendo e usando drogas por influência. Eu comecei com 14, 13 anos. Os caras da minha quebrada andando de moto e bebendo pinga, com várias meninas diferentes e eu queria também”, disse.

O conteúdo repercutiu nas redes e ampliou o alcance do perfil, que passou a reunir mais de 300 mil seguidores. A partir do diagnóstico, Jota passou a usar o espaço para falar sobre as consequências do uso de substâncias e o impacto na saúde.

A morte foi confirmada por Leticia Deziderio, mãe do filho do influenciador, que publicou uma mensagem de despedida. “Só Deus sabe o quanto eu implorei pra você sair daquele hospital com vida... dói demais aceitar. Mas me conforta saber que o seu sofrimento acabou fica a paz no meu coração de ter estado ao seu lado nesses meses, de ter cuidado de voce de não ter te abandonado em nenhum momento... e de ter conseguido me despedir. Você lutou até o fim. Agora, descansa em paz. Eu vou te amar pra sempre!”, escreveu.

Mais cedo, o irmão dele, Adhemar Neto, já havia informado que o quadro era grave e que o influenciador estava internado sob cuidados paliativos. “Meu irmão está em uma situação muito difícil aqui no hospital”, afirmou.