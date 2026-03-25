Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ex-companheira de Jota Surfista se despede após morte de influenciador: ‘Dói demais’

Influenciador morreu nesta quarta, após luta contra câncer

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 25 de março de 2026 às 16:27

Influenciador usava redes sociais para fazer alerta importante
Influenciador usava redes sociais para fazer alerta importante Crédito: Reprodução | Instagram

Após travar uma longa luta contra o câncer, o influenciador João Paulo, de 30 anos, conhecido como Jota Surfista, morreu nesta quarta-feira (25), e a internet foi inundada por mensagens de carinho e afeto para o influencer.

Entre elas, está uma publicação feita por Letícia Dezideiro, ex-companheiro do influenciador, com quem teve um filho, João. Através dos Stories do Instagram, Letícia fez uma publicação com várias fotos do filho ao lado do pai, inclusive com João chorando, demonstrando sofrimento pela situação que o pai se encontrava.

Jota Surfista

Jota Surfista por Reprodução
Jota Surfista por Reprodução
Jota Surfista por Reprodução
Jota Surfista por Reprodução
Jota Surfista por Reprodução
Jota Surfista por Reprodução
1 de 6
Jota Surfista por Reprodução

“Só Deus sabe o quanto eu implorei para você sair daquele hospital. Dói demais aceitar, mas me conforta saber que o seu sofrimento acabou. Fica a paz no meu coração por ter estado ao seu lado nesses meses, por ter cuidado de você e não ter te abandonado em nenhum momento… e por ter conseguido me despedir. Você lutou até o fim. Agora, descanse em paz. Eu vou te amar para sempre! QUE DOR!”, escreveu na publicação.

Mensagem de Letícia Dezideiro
Mensagem de Letícia Dezideiro Crédito: Reprodução | Instagram

Jota Surfista usava as redes sociais para alertar os fãs sobre o uso de bebidas e drogas. No ano passado, ele contou que acordou vomitando sangue após uma noite de festas e foi diagnosticado com hepatite alcoólica e câncer na região do abdômen.

Tags:

Jota Surfista

Mais recentes

Imagem - Patrão reúne funcionários e se revolta ao descobrir caso entre funcionários: 'Respeite sua família'

Patrão reúne funcionários e se revolta ao descobrir caso entre funcionários: 'Respeite sua família'
Imagem - Harry Potter: HBO divulga primeiro trailer da série e confirma data de estreia

Harry Potter: HBO divulga primeiro trailer da série e confirma data de estreia
Imagem - Seguidores se emocionaram com últimas palavras de Jota Surfista, influencer que morreu aos 30 anos

Seguidores se emocionaram com últimas palavras de Jota Surfista, influencer que morreu aos 30 anos

MAIS LIDAS

Imagem - Ex-companheira de Jota Surfista se despede após morte de influenciador: ‘Dói demais’
01

Ex-companheira de Jota Surfista se despede após morte de influenciador: ‘Dói demais’

Imagem - Influenciador Jota Surfista morre aos 30 anos e deixa alerta importante
02

Influenciador Jota Surfista morre aos 30 anos e deixa alerta importante

Imagem - ‘Que cheiro é esse?’: o que explica o odor incomum em Salvador nesta quarta-feira (25)
03

‘Que cheiro é esse?’: o que explica o odor incomum em Salvador nesta quarta-feira (25)

Imagem - Processos por estelionato e furto: quem é a empresária morta em SUV de luxo na Bahia
04

Processos por estelionato e furto: quem é a empresária morta em SUV de luxo na Bahia