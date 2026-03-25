LUTO

Ex-companheira de Jota Surfista se despede após morte de influenciador: ‘Dói demais’

Influenciador morreu nesta quarta, após luta contra câncer

Felipe Sena

Publicado em 25 de março de 2026 às 16:27

Influenciador usava redes sociais para fazer alerta importante Crédito: Reprodução | Instagram

Após travar uma longa luta contra o câncer, o influenciador João Paulo, de 30 anos, conhecido como Jota Surfista, morreu nesta quarta-feira (25), e a internet foi inundada por mensagens de carinho e afeto para o influencer.

Entre elas, está uma publicação feita por Letícia Dezideiro, ex-companheiro do influenciador, com quem teve um filho, João. Através dos Stories do Instagram, Letícia fez uma publicação com várias fotos do filho ao lado do pai, inclusive com João chorando, demonstrando sofrimento pela situação que o pai se encontrava.

Jota Surfista 1 de 6

“Só Deus sabe o quanto eu implorei para você sair daquele hospital. Dói demais aceitar, mas me conforta saber que o seu sofrimento acabou. Fica a paz no meu coração por ter estado ao seu lado nesses meses, por ter cuidado de você e não ter te abandonado em nenhum momento… e por ter conseguido me despedir. Você lutou até o fim. Agora, descanse em paz. Eu vou te amar para sempre! QUE DOR!”, escreveu na publicação.

Mensagem de Letícia Dezideiro Crédito: Reprodução | Instagram