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Ex-sogra detona Juliano Floss, do BBB 26: 'Pessoa mais falsa e hipócrita que eu já conheci'

Daniele Aguiar se manifesta nas redes sociais e reforça acusações feitas pela filha contra o participante do BBB 26

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de março de 2026 às 14:06

Juliano Floss
Juliano Floss Crédito: Reprodução

A mãe da influenciadora Vivi Wanderley, Daniele Aguiar, usou as redes sociais nesta segunda-feira (24) para criticar publicamente o ex-genro, Juliano Floss. A manifestação ocorre após Vivi relatar experiências negativas vividas durante o relacionamento com o participante do BBB 26.

Nos stories, Daniele saiu em defesa da filha e fez duras críticas ao comportamento do ex-namorado. “Juliano Floss você é sem dúvidas a pessoa mais falsa e hipócrita que eu já conheci na vida. Ter a cara de pau de chamar alguém de talarica depois de tudo que você fez com a minha filha? Chega a ser hilário essa sua atuação”, escreveu.

Vivi Wanderley rebate fala de Juliano Floss no BBB 26

Vivi Wanderley rebate fala do ex-namorado Juliano Floss no BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
Vivi Wanderley rebate Juliano Floss após fala do ex-namorado no BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais
Vivi Wanderley por Reprodução/Redes Sociais
Vivi Wanderley, Isadora Raymundi, Duda Wilken e Gabi Medina em vídeo onde chamaram Ana Castela de “sapatão” por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss é anunciado no Camarote do BBB 26 por Divulgação/Globo
Marina Sena e Juliano Floss por Reprodução / Redes Sociais
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Vivi Wanderley rebate fala do ex-namorado Juliano Floss no BBB 26 por Reprodução/Redes Sociais

Em seguida, ela também compartilhou uma imagem de Vivi durante um período de internação, após a repercussão do término e do envolvimento de Juliano com a cantora Marina Sena. Segundo a família, a influenciadora enfrentou um quadro grave de saúde naquele momento.

“Ver sua filha sendo entubada e correndo risco de vida por causa de um narcisista não foi fácil. Pior dia da minha vida”, afirmou Daniele.

Mais cedo, Vivi Wanderley já havia usado as redes sociais para expor detalhes do relacionamento. Ela afirmou ter vivido uma relação marcada por abuso psicológico e descreveu episódios de controle e disputa dentro da convivência.

“O abuso físico não aconteceu, mas só quem sofre de abuso psicológico sabe como as coisas funcionam”, declarou.

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A influenciadora também relatou que passou por uma internação após o fim do relacionamento. Segundo ela, o episódio levou ao diagnóstico de estresse pós-traumático.

“Eu tive um surto, fiquei internada. Fiquei inconsciente por três dias. Minha família veio de Belo Horizonte para me ver e não aconteceu nenhuma ligação para saber se estava tudo bem”, disse.

Juliano Floss vive com Marina Sena em apê em SP

Juliano Floss vive com Marina Sena em apê em SP por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss vive com Marina Sena em apê em SP por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss vive com Marina Sena em apê em SP por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss vive com Marina Sena em apê em SP por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss vive com Marina Sena em apê em SP por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss vive com Marina Sena em apê em SP por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss vive com Marina Sena em apê em SP por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss vive com Marina Sena em apê em SP por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss vive com Marina Sena em apê em SP por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss vive com Marina Sena em apê em SP por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss vive com Marina Sena em apê em SP por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss vive com Marina Sena em apê em SP por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss vive com Marina Sena em apê em SP por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss vive com Marina Sena em apê em SP por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss vive com Marina Sena em apê em SP por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss vive com Marina Sena em apê em SP por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss vive com Marina Sena em apê em SP por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss vive com Marina Sena em apê em SP por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss vive com Marina Sena em apê em SP por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss vive com Marina Sena em apê em SP por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss vive com Marina Sena em apê em SP por Reprodução/Redes Sociais
Juliano Floss vive com Marina Sena em apê em SP por Reprodução/Redes Sociais
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Juliano Floss vive com Marina Sena em apê em SP por Reprodução/Redes Sociais

Vivi ainda mencionou o início do relacionamento entre Juliano Floss e Marina Sena, afirmando que as duas eram amigas antes do envolvimento com o influenciador.

O caso repercutiu nas redes sociais e gerou uma série de manifestações de apoio à influenciadora.

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