MUTIRÃO DE MILHÕES

BBB 26: Juliano Floss ganha apoio de Xuxa, Anitta e Juliette em mutirão contra Jonas no Paredão

Emparedado da semana, brother mobiliza torcida de famosos e vira um dos nomes mais comentados do reality

Heider Sacramento

Publicado em 23 de março de 2026 às 21:14

Juliano Floss recebe apoio de famosos e mobiliza mutirão no BBB 26 Crédito: Reprodução

O paredão do BBB 26 ganhou reforço de peso fora da casa. Juliano Floss, um dos emparedados da semana, passou a receber apoio público de grandes nomes da música e do entretenimento, como Anitta, Juliette e Marina Sena, que mobilizaram seus seguidores nas redes sociais.

Amiga do brother, Juliette usou o Instagram para declarar torcida e destacou a trajetória do participante no jogo. “Primeiro, eu não odeio ninguém dali, mas todo mundo sabe que eu sou amiga de Juliano. E acho, não só por isso, que um menino de 21 anos, a trajetória dele tá muito massa. Não vi fazendo nada de ruim, nenhum absurdo, então queria que ele ficasse mais tempo”, afirmou.

A campeã do BBB 21 também fez um alerta sobre a circulação de informações falsas e pediu cautela ao público. “Só acredite quando eu chegar aqui e falar. Então quero que o Juliano fique. Não tenho raiva de ninguém que tá no Big Brother”, completou.

Juliano Floss (BBB 26) 1 de 14

Já Anitta adotou um tom mais direto e convocou os fãs para votarem intensamente pela permanência do brother. “Acabei de saber que o Juliano está no Paredão. Quem puder, quiser, já dei meu voto e vou continuar votando no caminho para ele continuar. Gente, não vamos deixar o Juliano sair!”, disse.

Quem também entrou na campanha foi Marina Sena, namorada de Juliano, que incentivou um verdadeiro mutirão nas redes. “Agora chegou o nosso momento de mostrar pra ele uma coisa que ele não tá sabendo ainda. Que a gente está amando ele demais. Então, vamos votar muito”, declarou.