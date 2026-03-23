Por onde anda Glória Menezes? Atriz de ‘Rainha da Sucata’ está com 91 anos

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Heider Sacramento
Publicado em 23 de março de 2026 às 18:42
Glória Menezes voltou a chamar atenção do público com a reprise de Rainha da Sucata, exibida no Vale a Pena Ver de Novo. Aos 91 anos, a atriz reaparece na TV como a icônica vilã Laurinha Figueroa, em uma das cenas mais marcantes da teledramaturgia brasileira, que vai ao ar nesta semana.
Na trama, a personagem protagoniza um momento histórico ao tirar a própria vida em uma tentativa de incriminar a rival Maria do Carmo, interpretada por Regina Duarte. A sequência se tornou uma das mais lembradas das novelas dos anos 1990 e reforça a força da atuação de Glória.
O papel de Laurinha é apenas um dos muitos destaques de uma carreira extensa e consolidada. Considerada um dos grandes nomes da televisão brasileira, Glória Menezes construiu trajetória marcante desde os primeiros anos das novelas diárias no país.
Nascida Nilcedes Soares de Magalhães, a atriz iniciou a carreira no teatro antes de migrar para o cinema e a televisão. Ao longo das décadas, participou de produções emblemáticas como Irmãos Coragem, Pai Herói, Guerra dos Sexos, A Próxima Vítima e Senhora do Destino, além de formar uma das duplas mais icônicas da dramaturgia ao lado de Tarcísio Meira.
Glória Menezes
Seu último trabalho em novelas foi em Totalmente Demais, exibida em 2015. Desde então, a atriz optou por se afastar da rotina intensa das gravações.
Atualmente, Glória vive no Rio de Janeiro ao lado da família e mantém uma vida mais reservada. Viúva desde 2021, após a morte de Tarcísio Meira, a artista tem feito aparições pontuais em eventos e nas redes sociais, sempre cercada pelos filhos e netos.
Em uma dessas ocasiões, ela explicou o uso de cadeira de rodas em público, destacando que se trata de uma escolha para maior conforto, e não por problemas de saúde ou locomoção.
Mesmo longe das novelas há cerca de uma década, Glória Menezes segue como um dos nomes mais respeitados da televisão brasileira, com um legado que continua sendo revisitado e celebrado pelo público.