SEMANA FINAL

Por onde anda Glória Menezes? Atriz de ‘Rainha da Sucata’ está com 91 anos

Atriz volta a repercutir com cena histórica na reprise, enquanto mantém vida discreta longe das novelas

Heider Sacramento

Publicado em 23 de março de 2026 às 18:42

Glória Menezes reaparece em cena histórica de ‘Rainha da Sucata’ Crédito: Reprodução

Glória Menezes voltou a chamar atenção do público com a reprise de Rainha da Sucata, exibida no Vale a Pena Ver de Novo. Aos 91 anos, a atriz reaparece na TV como a icônica vilã Laurinha Figueroa, em uma das cenas mais marcantes da teledramaturgia brasileira, que vai ao ar nesta semana.

Na trama, a personagem protagoniza um momento histórico ao tirar a própria vida em uma tentativa de incriminar a rival Maria do Carmo, interpretada por Regina Duarte. A sequência se tornou uma das mais lembradas das novelas dos anos 1990 e reforça a força da atuação de Glória.

O papel de Laurinha é apenas um dos muitos destaques de uma carreira extensa e consolidada. Considerada um dos grandes nomes da televisão brasileira, Glória Menezes construiu trajetória marcante desde os primeiros anos das novelas diárias no país.

Nascida Nilcedes Soares de Magalhães, a atriz iniciou a carreira no teatro antes de migrar para o cinema e a televisão. Ao longo das décadas, participou de produções emblemáticas como Irmãos Coragem, Pai Herói, Guerra dos Sexos, A Próxima Vítima e Senhora do Destino, além de formar uma das duplas mais icônicas da dramaturgia ao lado de Tarcísio Meira.

Glória Menezes 1 de 8

Seu último trabalho em novelas foi em Totalmente Demais, exibida em 2015. Desde então, a atriz optou por se afastar da rotina intensa das gravações.

Atualmente, Glória vive no Rio de Janeiro ao lado da família e mantém uma vida mais reservada. Viúva desde 2021, após a morte de Tarcísio Meira, a artista tem feito aparições pontuais em eventos e nas redes sociais, sempre cercada pelos filhos e netos.

Em uma dessas ocasiões, ela explicou o uso de cadeira de rodas em público, destacando que se trata de uma escolha para maior conforto, e não por problemas de saúde ou locomoção.