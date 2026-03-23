Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Por onde anda Glória Menezes? Atriz de ‘Rainha da Sucata’ está com 91 anos

Atriz volta a repercutir com cena histórica na reprise, enquanto mantém vida discreta longe das novelas

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 23 de março de 2026 às 18:42

Glória Menezes reaparece em cena histórica de ‘Rainha da Sucata’  Crédito: Reprodução

Glória Menezes voltou a chamar atenção do público com a reprise de Rainha da Sucata, exibida no Vale a Pena Ver de Novo. Aos 91 anos, a atriz reaparece na TV como a icônica vilã Laurinha Figueroa, em uma das cenas mais marcantes da teledramaturgia brasileira, que vai ao ar nesta semana.

Na trama, a personagem protagoniza um momento histórico ao tirar a própria vida em uma tentativa de incriminar a rival Maria do Carmo, interpretada por Regina Duarte. A sequência se tornou uma das mais lembradas das novelas dos anos 1990 e reforça a força da atuação de Glória.

O papel de Laurinha é apenas um dos muitos destaques de uma carreira extensa e consolidada. Considerada um dos grandes nomes da televisão brasileira, Glória Menezes construiu trajetória marcante desde os primeiros anos das novelas diárias no país.

Nascida Nilcedes Soares de Magalhães, a atriz iniciou a carreira no teatro antes de migrar para o cinema e a televisão. Ao longo das décadas, participou de produções emblemáticas como Irmãos Coragem, Pai Herói, Guerra dos Sexos, A Próxima Vítima e Senhora do Destino, além de formar uma das duplas mais icônicas da dramaturgia ao lado de Tarcísio Meira.

Glória Menezes

Glória Menezes por Reprodução
Glória Menezes e Tarcísio Meira por Reprodução
Glória Menezes por Reprodução
Glória Menezes por Reprodução
Glória Menezes por Reprodução
Glória Menezes por Reprodução
Glória Menezes por Reprodução
Glória Menezes por Reprodução
1 de 8
Glória Menezes por Reprodução

Seu último trabalho em novelas foi em Totalmente Demais, exibida em 2015. Desde então, a atriz optou por se afastar da rotina intensa das gravações.

Atualmente, Glória vive no Rio de Janeiro ao lado da família e mantém uma vida mais reservada. Viúva desde 2021, após a morte de Tarcísio Meira, a artista tem feito aparições pontuais em eventos e nas redes sociais, sempre cercada pelos filhos e netos.

Em uma dessas ocasiões, ela explicou o uso de cadeira de rodas em público, destacando que se trata de uma escolha para maior conforto, e não por problemas de saúde ou locomoção.

Mesmo longe das novelas há cerca de uma década, Glória Menezes segue como um dos nomes mais respeitados da televisão brasileira, com um legado que continua sendo revisitado e celebrado pelo público.

Leia mais

Imagem - BBB 26: Pedro Espíndola deixa clínica de reabilitação após dois meses e surge em primeira foto

BBB 26: Pedro Espíndola deixa clínica de reabilitação após dois meses e surge em primeira foto

Imagem - Como é a nova mansão de João Gomes com piscina gigante e decoração inspirada no Nordeste

Como é a nova mansão de João Gomes com piscina gigante e decoração inspirada no Nordeste

Imagem - Tarot indica força e superação para os signos nesta segunda (23)

Tarot indica força e superação para os signos nesta segunda (23)

Mais recentes

Imagem - Eduardo Costa compra vaca de R$ 2 milhões; veja por que animal foi tão caro

Eduardo Costa compra vaca de R$ 2 milhões; veja por que animal foi tão caro
Imagem - Luedji Luna revela tumor de 20 cm na perna e risco de amputação: 'Desafiante'

Luedji Luna revela tumor de 20 cm na perna e risco de amputação: 'Desafiante'
Imagem - Touro, Virgem e Capricórnio veem os caminhos se abrirem através de novas ideias; networking será a chave para o sucesso esta semana (23 de março)

Touro, Virgem e Capricórnio veem os caminhos se abrirem através de novas ideias; networking será a chave para o sucesso esta semana (23 de março)

MAIS LIDAS

Imagem - DEFINIDO: Veja os adversários de Bahia e Vitória na Copa do Brasil
01

DEFINIDO: Veja os adversários de Bahia e Vitória na Copa do Brasil

Imagem - INSS: 13º de aposentados e pensionistas será antecipado para abril e maio; confira o calendário
02

INSS: 13º de aposentados e pensionistas será antecipado para abril e maio; confira o calendário

Imagem - Soldado da PM tenta matar Major a tiros dentro de unidade da corporação em Salvador
03

Soldado da PM tenta matar Major a tiros dentro de unidade da corporação em Salvador

Imagem - Quem são as policiais militares baleadas durante briga em unidade da corporação em Salvador
04

Quem são as policiais militares baleadas durante briga em unidade da corporação em Salvador