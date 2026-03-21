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Como é a nova mansão de João Gomes com piscina gigante e decoração inspirada no Nordeste

Cantor já mora com Ary Mirelle no imóvel em Petrolina e aposta em projeto com identidade sertaneja

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 21 de março de 2026 às 06:00

Novo projeto da mansão de João Gomes reflete a identidade sertaneja do cantor
Novo projeto da mansão de João Gomes reflete a identidade sertaneja do cantor Crédito: Reprodução

João Gomes e Ary Mirelle já estão vivendo no novo lar em Petrolina, Pernambuco, e a mansão do casal rapidamente virou assunto nas redes sociais. Com piscina ampla, ambientes espaçosos e uma decoração que valoriza referências nordestinas, o imóvel traduz o estilo de vida que o cantor sempre disse buscar.

Os primeiros registros da família na casa foram compartilhados por Ary e chamaram atenção pela dimensão e pelo conceito do projeto. “Sejam bem-vindos ao nosso novo lar. Deus sempre nos abençoando. Nosso sonho era uma casa grande e espaçosa para nossos filhos brincarem, hoje ele se realiza”, escreveu.

João Gomes também comentou a publicação e destacou o significado da conquista. “Eu só quero dessa vida ser feliz com você… nossa bagunça que deu certo. Os filhos que me deu e um cuidado tão delicado que só você tem. Eu te amo, minha princesa. Nossa casa. O que Deus preparou pra nós eu só tenho a te agradecer por me fazer um grande homem”.

Novo projeto da mansão de João Gomes

Novo projeto da mansão de João Gomes reflete a identidade sertaneja do cantor por Divulgação/@agamaarquitetura
Novo projeto da mansão de João Gomes reflete a identidade sertaneja do cantor por Divulgação/@agamaarquitetura
Novo projeto da mansão de João Gomes reflete a identidade sertaneja do cantor por Divulgação/@agamaarquitetura
Novo projeto da mansão de João Gomes reflete a identidade sertaneja do cantor por Divulgação/@agamaarquitetura
Novo projeto da mansão de João Gomes reflete a identidade sertaneja do cantor por Divulgação/@agamaarquitetura
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Novo projeto da mansão de João Gomes reflete a identidade sertaneja do cantor por Divulgação/@agamaarquitetura

A mansão chama atenção por fugir do padrão comum de luxo adotado em condomínios de alto padrão. O cantor chegou a recusar um primeiro projeto mais moderno, com estética contemporânea e linhas retas, por não se identificar com o estilo.

Em vez disso, insistiu em uma proposta que remetesse à vida no interior. A ideia era ter uma casa com varanda ampla, pilares aparentes e um clima acolhedor, inspirado no sertão. O desejo exigiu adaptações até chegar ao resultado final.

Nova Mansão de João Gomes

João Gomes já mora em mansão com piscina gigante e estilo inspirado no sertão por Reprodução
João Gomes já mora em mansão com piscina gigante e estilo inspirado no sertão por Reprodução
João Gomes já mora em mansão com piscina gigante e estilo inspirado no sertão por Reprodução
João Gomes já mora em mansão com piscina gigante e estilo inspirado no sertão por Reprodução
João Gomes já mora em mansão com piscina gigante e estilo inspirado no sertão por Reprodução
João Gomes já mora em mansão com piscina gigante e estilo inspirado no sertão por Reprodução
João Gomes já mora em mansão com piscina gigante e estilo inspirado no sertão por Reprodução
João Gomes já mora em mansão com piscina gigante e estilo inspirado no sertão por Reprodução
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João Gomes já mora em mansão com piscina gigante e estilo inspirado no sertão por Reprodução

Em entrevista ao CORREIO, o escritório responsável pelo projeto revelou os bastidores do processo. “Trabalhar com João foi um desafio por conta da agenda corrida dele. Sempre reuniões rápidas e online. Tínhamos pouco tempo para entender exatamente o que ele queria no projeto. Apesar de ele ter reprovado a fachada que foi postada, tivemos a aprovação dele na terceira revisão do projeto. Inclusive o projeto foi aprovado no condomínio sem nenhuma ressalva”, explicaram.

O resultado é uma casa que combina conforto, espaço e identidade. A área externa se destaca com piscina de grandes proporções e espaço pensado para convivência familiar. Já os ambientes internos seguem uma linha mais afetiva, com elementos que reforçam a ligação do cantor com suas origens nordestinas.

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