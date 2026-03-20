BBB 26: o que causou a briga entre Ana Paula e Milena e por que clima pesou na casa

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 20 de março de 2026 às 18:00
A convivência no BBB 26 ganhou mais um capítulo de tensão com o embate entre Ana Paula Renault e Milena. O desentendimento, que vinha sendo construído aos poucos, explodiu após divergências sobre estratégias e confiança dentro da casa.
Tudo começou quando Ana Paula passou a questionar atitudes da rival em conversas com outros participantes, levantando dúvidas sobre a postura de Milena no jogo. A jornalista demonstrou incômodo com movimentações que, na visão dela, indicariam falta de posicionamento claro.
A situação chegou ao limite quando as duas se enfrentaram diretamente. Milena não recuou e respondeu às críticas de forma firme, deixando claro que não se intimida com a postura da adversária. A declaração aumentou o tom do confronto e chamou atenção dos demais brothers.
Ana Paula Renault (BBB 16 e 26)
O clima pesado rapidamente se espalhou pela casa, com participantes comentando o embate e avaliando possíveis impactos nas alianças. A discussão expôs ainda mais a divisão de grupos e reforçou a disputa por espaço no jogo.
O episódio também escancara diferenças no estilo de jogo das duas. Ana Paula segue adotando uma postura mais direta e confrontadora, enquanto Milena tenta manter equilíbrio nas relações, mas reage quando se sente atacada.