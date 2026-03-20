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BBB 26: o que causou a briga entre Ana Paula e Milena e por que clima pesou na casa

Discussão entre as sisters começou por desconfianças no jogo e terminou com troca de acusações e tensão generalizada

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 20 de março de 2026 às 18:00

Ana Paula e Milena protagonizam nova briga e aumentam tensão no BBB 26 Crédito: Reprodução

A convivência no BBB 26 ganhou mais um capítulo de tensão com o embate entre Ana Paula Renault e Milena. O desentendimento, que vinha sendo construído aos poucos, explodiu após divergências sobre estratégias e confiança dentro da casa.

Tudo começou quando Ana Paula passou a questionar atitudes da rival em conversas com outros participantes, levantando dúvidas sobre a postura de Milena no jogo. A jornalista demonstrou incômodo com movimentações que, na visão dela, indicariam falta de posicionamento claro.

A situação chegou ao limite quando as duas se enfrentaram diretamente. Milena não recuou e respondeu às críticas de forma firme, deixando claro que não se intimida com a postura da adversária. A declaração aumentou o tom do confronto e chamou atenção dos demais brothers.

Ana Paula Renault (BBB 16 e 26)

Ana Paula Renault é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault está no Paredão do BBB 26 por Manoella Mello/TV Globo
BBB 26 - Ana Paula Renault (Paredão) por Divulgação
Ana Paula Renault por Divulgação
Ana Paula Renault, do BBB 16 por Reprodução
Ana Paula Renault, do BBB 16 por Reprodução
Ana Paula Renault por Reprodução
Ana Paula Renault por Reprodução | Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução | Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução | Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução | Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução | Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução | Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução | Instagram
Ana Paula Renault participu de programa n por Reprodução | Instagram
BBB 16 - Ana Paula Renault por Reprodução/TV Globo
[Edicase]Ana Paula Renault marcou o programa com os seus bordões (Imagem: Reprodução digital | TV Globo) por
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Ana Paula Renault é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo

O clima pesado rapidamente se espalhou pela casa, com participantes comentando o embate e avaliando possíveis impactos nas alianças. A discussão expôs ainda mais a divisão de grupos e reforçou a disputa por espaço no jogo.

O episódio também escancara diferenças no estilo de jogo das duas. Ana Paula segue adotando uma postura mais direta e confrontadora, enquanto Milena tenta manter equilíbrio nas relações, mas reage quando se sente atacada.

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