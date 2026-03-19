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Contrato de Pedro no BBB 26 vem à tona e expõe cachê, multas e até cláusula sobre morte

Documento mostra regras rígidas, exclusividade total e ganhos limitados no reality

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 19 de março de 2026 às 23:10

Contrato expõe cachês, regras rígidas e cláusulas polêmicas dos participantes Crédito: Divulgação

O contrato de participação de Pedro Henrique Espíndola no BBB 26 veio à tona em meio à disputa judicial do ex-brother com a Globo e revelou detalhes pouco conhecidos dos bastidores do reality. O documento, com mais de 70 páginas, expõe cláusulas rigorosas, valores pagos aos participantes e regras que vão além do que o público imagina.

As informações foram divulgadas pelo portal LeoDias, que teve acesso ao contrato e trouxe à público pontos sensíveis do acordo firmado entre o participante e a emissora.

Entre os pontos que mais chamam atenção está o valor do cachê. De acordo com o contrato, os participantes recebem cerca de R$ 10,5 mil pela participação no programa, valor que inclui uso de imagem, voz, exclusividade e confidencialidade. Em alguns casos, como dinâmicas anteriores à entrada na casa, esse valor pode cair para pouco mais de R$ 1,6 mil. Há ainda um bônus semanal de R$ 500 para cada semana de permanência no jogo.

Apesar do alto faturamento do programa, que movimenta cifras bilionárias em publicidade, os participantes não recebem pelos anúncios exibidos durante o reality. O contrato estabelece que toda a receita obtida com ações comerciais pertence exclusivamente à Globo. Após o fim do programa, no entanto, os ex-BBBs podem ganhar entre R$ 10 mil e R$ 15 mil por campanhas feitas em parceria com a emissora. Fora desse circuito, eles ficam com cerca de 60% do valor de contratos independentes.

Pedro desistiu do 'BBB 26' após assediar Jordana

Pedro desistiu do 'BBB 26' após assediar Jordana por Reprodução
Pedro por Reprodução
Equipe de Pedro, do 'BBB 26', abandonou trabalho nas redes por Reprodução
Pedro desistiu do 'BBB 26' após assediar Jordana por Reprodução
Pedro desistiu do 'BBB 26' após assediar Jordana por Reprodução
Pedro desistiu do 'BBB 26' após assediar Jordana por Reprodução
Pedro desistiu do 'BBB 26' após assediar Jordana por Reprodução
Pedro desistiu do 'BBB 26' após assediar Jordana por Reprodução
Pedro desistiu do 'BBB 26' após assediar Jordana por Reprodução
Pedro desistiu do 'BBB 26' após assediar Jordana por Reprodução
Pedro tentou beijar Jordana por Reprodução
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Pedro desistiu do 'BBB 26' após assediar Jordana por Reprodução

Outro ponto central é a cláusula de exclusividade. Até o fim do contrato, previsto para julho, o participante não pode fechar trabalhos publicitários ou aparecer em outras emissoras sem autorização. A Globo também detém o controle sobre a imagem do participante, podendo utilizá-la de forma ampla, inclusive em projetos comerciais e tecnológicos.

Um dos trechos mais controversos envolve o isolamento dos confinados. O contrato prevê que a comunicação de acontecimentos externos, como morte de familiares, não é obrigatória e depende exclusivamente da decisão da emissora, que avalia caso a caso.

O sigilo também é tratado com rigor. As cláusulas de confidencialidade são permanentes, mesmo após o fim do programa. Caso sejam descumpridas, as multas podem chegar a R$ 1,5 milhão, dependendo da gravidade da infração.

A exposição do documento acontece em meio ao processo movido por Pedro contra a Globo, o que trouxe à tona detalhes que raramente se tornam públicos. O caso reacende discussões sobre os limites contratuais do reality e o nível de controle exercido sobre os participantes, mesmo após o fim do confinamento.

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