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Marvvila passa por cirurgia para retirar tumor no ouvido e tem estado de saúde revelado

Cantora realizou três procedimentos e segue em recuperação após diagnóstico de tumor benigno

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 19 de março de 2026 às 22:05

Marvvila passa por cirurgia e se recupera bem
Marvvila passa por cirurgia e se recupera bem Crédito: Reprodução

A cantora Marvvila passou por uma cirurgia para retirada de um tumor benigno no ouvido esquerdo e tranquilizou os fãs ao ter o estado de saúde atualizado nesta quinta-feira (19). De acordo com a equipe da artista, os procedimentos foram bem-sucedidos e ela já está em fase de recuperação.

Além da remoção do tumor, a ex-BBB também aproveitou o momento para realizar outras duas cirurgias: a correção de desvio de septo e a redução dos cornetos nasais, intervenções que têm como objetivo melhorar a respiração e a qualidade de vida.

Segundo a assessoria, as cirurgias aconteceram na última terça-feira (17) e ocorreram de forma planejada, sem caráter emergencial. “Marvvila passa bem, já está em processo de recuperação e segue sob acompanhamento médico”, informou a equipe em nota.

Marvvila

Marvvila por Reprodução/Instagram
Marvvila por Reprodução/Instagram
Marvvila por Reprodução/Instagram
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Marvvila por Reprodução/Instagram

O diagnóstico do tumor veio após a cantora relatar fortes dores na região do ouvido. Apesar do susto, o quadro não apresentava risco grave à saúde, o que permitiu que todo o processo fosse organizado com antecedência.

Marvvila passa por cirurgia no ouvido para retirada de tumor  Crédito: Reprodução

Por orientação médica, Marvvila ficará afastada dos compromissos profissionais nas próximas semanas. A previsão é que ela retome a agenda a partir do dia 4 de abril.

Nas redes sociais, a artista também se manifestou e agradeceu o apoio dos fãs durante o período delicado, reforçando que está focada na recuperação.

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