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Thais Carla exibe excesso de pele após emagrecimento e levanta alerta sobre efeitos da bariátrica

Influenciadora mostra transformação nas redes, enquanto especialista explica cuidados após perda rápida de peso

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 19 de março de 2026 às 20:11

Thais Carla mostra antes e depois da bariátrica
Thais Carla mostra antes e depois da bariátrica Crédito: Reprodução

Thais Carla voltou aos holofotes após compartilhar nas redes sociais os resultados de sua transformação física. Depois de perder peso de forma significativa, a influenciadora chamou atenção não apenas pela mudança no corpo, mas também pelo excesso de pele, condição comum em quem passa por cirurgia bariátrica e que ainda gera dúvidas entre o público.

A nova fase da artista rapidamente repercutiu entre os seguidores, com elogios pela conquista, mas também questionamentos sobre as mudanças corporais. O tema reacende um debate pouco explorado fora do meio médico: o impacto do emagrecimento acelerado no corpo e na adaptação da pele.

Segundo o cirurgião plástico Dr. Thiago Souza, em declaração à coluna de Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, o processo vai muito além da estética. “Após a cirurgia bariátrica, a paciente começa a perder peso. É fundamental que ela seja acompanhada por uma equipe médica para evitar a perda excessiva de massa muscular e deficiências vitamínicas”, explicou.

Thais Carla

Thais Carla mostra antes e depois do corpo após perder 85 kg por Reprodução/Redes Sociais
Thais Carla por Reprodução/Instagram
Thais Carla experimenta calça que usava antes de perder peso por Reprodução/Instagram
Thais Carla após bariátrica por Reprodução/Redes Sociais
Thais Carla com o marido, Israel Reis, e as duas filhas, Eva e Maria Clara por Reprodução/Redes Sociais
Thais Carla por Reprodução/Redes Sociais
Thais Carla por Reprodução
Thais Carla passa por procedimentos estéticos após perder peso por Reprodução/Instagram
Thais Carla passa por procedimentos estéticos após perder peso por Reprodução/Instagram
Thais Carla passa por procedimentos estéticos após perder peso por Reprodução/Instagram
Thais Carla exibe corpo após perder 81kg por Reprodução
Thais Carla surge de roupa de academia e web se impressiona com emagrecimento por Reprodução/Redes Sociais
Thais Carla surge de roupa de academia e web se impressiona com emagrecimento por Reprodução/Redes Sociais
Thais Carla surge de roupa de academia e web se impressiona com emagrecimento por Reprodução/Redes Sociais
Thais Carla e família no Beach Park por Reprodução
Thais Carla e família no Beach Park por Reprodução
Thais Carla e filhas por Reprodução
Thais Carla revela diagnóstico por Reprodução
Thais Carla surpreendeu seguidores por Reprodução | Instagram
Thais Carla fala sobre o corpo após perder 75 kg por Reprodução
Thais Carla por Reprodução
Thais Carla volta ao ballet após cirurgia bariátrica e perda de 52kg por Reprodução/Instagram
Thais Carla mostra nova numeração de calça após eliminar 60kg com bariátrica por Reprodução/Instagram
Thais Carla exibe corpo após bariátrica por Reprodução
Thais Carla mostra resultado da rotina de treinos por Reprodução
Thais Carla brilha em baile luxuoso por Reprodução/Instagram
Thais Carla brilha em baile luxuoso por Reprodução/Instagram
Thais Carla brilha em baile luxuoso por Reprodução/Instagram
Thais Carla brilha em baile luxuoso por Reprodução/Instagram
Thais Carla brilha em baile luxuoso por Reprodução/Instagram
Thais Carla mostra resultado da cirurgia por Reprodução/Instagram
Thais Carla mostra resultado da cirurgia por Reprodução/Instagram
Thais Carla mostra excesso de pele na barriga por Reprodução
Thais Carla antes da bariátrica por Reprodução
Thais Carla por Reprodução
Thais Carla por Reprodução
Thais Carla no Camarote 2222 na Barra por Marina Branco / CORREIO
Thaís Carla por Reprodução
Thaís Carla por Reprodução
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Thais Carla mostra antes e depois do corpo após perder 85 kg por Reprodução/Redes Sociais

A fase inicial exige atenção redobrada com alimentação e suplementação, já que a ingestão de nutrientes costuma ser reduzida. Sem acompanhamento adequado, podem surgir sintomas como fraqueza, fadiga e desequilíbrios nutricionais, o que compromete a recuperação e a saúde do paciente.

Com a estabilização do peso, muitos pacientes passam a considerar cirurgias reparadoras. Entre as mais procuradas estão a abdominoplastia e a mastopexia, com ou sem prótese, procedimentos que ajudam a melhorar o contorno corporal e a autoestima.

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O especialista destaca, no entanto, que os resultados variam de acordo com fatores individuais, como idade, tempo de obesidade e qualidade da pele. “Mesmo com a perda de peso significativa, a obesidade pode deixar sequelas na elasticidade da pele”, pontuou.

No caso de Thais Carla, a exposição do processo nas redes sociais também amplia a discussão sobre saúde e aceitação corporal. Mais do que o resultado estético, o emagrecimento envolve uma jornada que exige acompanhamento multidisciplinar, incluindo suporte médico, nutricional e psicológico.

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