Thais Carla exibe excesso de pele após emagrecimento e levanta alerta sobre efeitos da bariátrica

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Heider Sacramento
Publicado em 19 de março de 2026 às 20:11
Thais Carla voltou aos holofotes após compartilhar nas redes sociais os resultados de sua transformação física. Depois de perder peso de forma significativa, a influenciadora chamou atenção não apenas pela mudança no corpo, mas também pelo excesso de pele, condição comum em quem passa por cirurgia bariátrica e que ainda gera dúvidas entre o público.
A nova fase da artista rapidamente repercutiu entre os seguidores, com elogios pela conquista, mas também questionamentos sobre as mudanças corporais. O tema reacende um debate pouco explorado fora do meio médico: o impacto do emagrecimento acelerado no corpo e na adaptação da pele.
Segundo o cirurgião plástico Dr. Thiago Souza, em declaração à coluna de Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, o processo vai muito além da estética. “Após a cirurgia bariátrica, a paciente começa a perder peso. É fundamental que ela seja acompanhada por uma equipe médica para evitar a perda excessiva de massa muscular e deficiências vitamínicas”, explicou.
Thais Carla
A fase inicial exige atenção redobrada com alimentação e suplementação, já que a ingestão de nutrientes costuma ser reduzida. Sem acompanhamento adequado, podem surgir sintomas como fraqueza, fadiga e desequilíbrios nutricionais, o que compromete a recuperação e a saúde do paciente.
Com a estabilização do peso, muitos pacientes passam a considerar cirurgias reparadoras. Entre as mais procuradas estão a abdominoplastia e a mastopexia, com ou sem prótese, procedimentos que ajudam a melhorar o contorno corporal e a autoestima.
O especialista destaca, no entanto, que os resultados variam de acordo com fatores individuais, como idade, tempo de obesidade e qualidade da pele. “Mesmo com a perda de peso significativa, a obesidade pode deixar sequelas na elasticidade da pele”, pontuou.
No caso de Thais Carla, a exposição do processo nas redes sociais também amplia a discussão sobre saúde e aceitação corporal. Mais do que o resultado estético, o emagrecimento envolve uma jornada que exige acompanhamento multidisciplinar, incluindo suporte médico, nutricional e psicológico.