NOVO MOMENTO

Thais Carla exibe excesso de pele após emagrecimento e levanta alerta sobre efeitos da bariátrica

Influenciadora mostra transformação nas redes, enquanto especialista explica cuidados após perda rápida de peso

Heider Sacramento

Publicado em 19 de março de 2026 às 20:11

Thais Carla mostra antes e depois da bariátrica Crédito: Reprodução

Thais Carla voltou aos holofotes após compartilhar nas redes sociais os resultados de sua transformação física. Depois de perder peso de forma significativa, a influenciadora chamou atenção não apenas pela mudança no corpo, mas também pelo excesso de pele, condição comum em quem passa por cirurgia bariátrica e que ainda gera dúvidas entre o público.

A nova fase da artista rapidamente repercutiu entre os seguidores, com elogios pela conquista, mas também questionamentos sobre as mudanças corporais. O tema reacende um debate pouco explorado fora do meio médico: o impacto do emagrecimento acelerado no corpo e na adaptação da pele.

Segundo o cirurgião plástico Dr. Thiago Souza, em declaração à coluna de Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, o processo vai muito além da estética. “Após a cirurgia bariátrica, a paciente começa a perder peso. É fundamental que ela seja acompanhada por uma equipe médica para evitar a perda excessiva de massa muscular e deficiências vitamínicas”, explicou.

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A fase inicial exige atenção redobrada com alimentação e suplementação, já que a ingestão de nutrientes costuma ser reduzida. Sem acompanhamento adequado, podem surgir sintomas como fraqueza, fadiga e desequilíbrios nutricionais, o que compromete a recuperação e a saúde do paciente.

Com a estabilização do peso, muitos pacientes passam a considerar cirurgias reparadoras. Entre as mais procuradas estão a abdominoplastia e a mastopexia, com ou sem prótese, procedimentos que ajudam a melhorar o contorno corporal e a autoestima.

O especialista destaca, no entanto, que os resultados variam de acordo com fatores individuais, como idade, tempo de obesidade e qualidade da pele. “Mesmo com a perda de peso significativa, a obesidade pode deixar sequelas na elasticidade da pele”, pontuou.