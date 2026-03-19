Enquete BBB 26: Alberto, Jordana ou Milena, quem você quer que seja o novo líder?

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Fernanda Varela
Publicado em 19 de março de 2026 às 19:33
A décima Prova do Líder do BBB 26 entrou na reta final nesta quinta-feira (19), após a realização das etapas classificatórias durante a tarde. Com a disputa afunilada, três participantes garantiram vaga para a final e disputam a coroa: Alberto, Jordana e Milena.
A definição do novo Líder acontece ainda hoje, durante o programa ao vivo. Quem vencer garante imunidade e o poder de indicar um participante diretamente ao Paredão, influenciando os rumos do jogo nos próximos dias.
Saiba os signos dos participantes do BBB 26
Quem você quer que seja o novo Líder?
A votação não é oficial e serve apenas para medir a preferência do público neste momento da disputa.