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Enquete BBB 26: Alberto, Jordana ou Milena, quem você quer que seja o novo líder?

Prova final será hoje à noite

Fernanda Varela

Publicado em 19 de março de 2026 às 19:33

Milena, Alberto Cowboy e Jordana disputam final da Prova do Líder Crédito: Manoella Mello/TV Globo

A décima Prova do Líder do BBB 26 entrou na reta final nesta quinta-feira (19), após a realização das etapas classificatórias durante a tarde. Com a disputa afunilada, três participantes garantiram vaga para a final e disputam a coroa: Alberto, Jordana e Milena.

A definição do novo Líder acontece ainda hoje, durante o programa ao vivo. Quem vencer garante imunidade e o poder de indicar um participante diretamente ao Paredão, influenciando os rumos do jogo nos próximos dias.

Saiba os signos dos participantes do BBB 26 1 de 23

Quem você quer que seja o novo Líder?