Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Enquete BBB 26: Alberto, Jordana ou Milena, quem você quer que seja o novo líder?

Prova final será hoje à noite

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 19 de março de 2026 às 19:33

Milena, Alberto Cowboy e Jordana disputam final da Prova do Líder
Milena, Alberto Cowboy e Jordana disputam final da Prova do Líder Crédito: Manoella Mello/TV Globo

A décima Prova do Líder do BBB 26 entrou na reta final nesta quinta-feira (19), após a realização das etapas classificatórias durante a tarde. Com a disputa afunilada, três participantes garantiram vaga para a final e disputam a coroa: Alberto, Jordana e Milena.

Leia mais

Imagem - BBB 26: Alberto, Jordana e Milena avançam para a final e dusputam liderança hoje (19 de março)

BBB 26: Alberto, Jordana e Milena avançam para a final e dusputam liderança hoje (19 de março)

Imagem - BBB 26: Veja quem se classificou na 3ª etapa da Prova do Líder e avançou para a final

BBB 26: Veja quem se classificou na 3ª etapa da Prova do Líder e avançou para a final

Imagem - Como vai funcionar a dinâmica que pode emparedar um dos primeiros eliminados da Prova do Líder no BBB 26

Como vai funcionar a dinâmica que pode emparedar um dos primeiros eliminados da Prova do Líder no BBB 26

A definição do novo Líder acontece ainda hoje, durante o programa ao vivo. Quem vencer garante imunidade e o poder de indicar um participante diretamente ao Paredão, influenciando os rumos do jogo nos próximos dias.

Saiba os signos dos participantes do BBB 26

Alberto Cowboy é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo
Aline Campos é do signo de Libra por Manoella Mello/TV Globo
Ana Paula Renault é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Babu Santana é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Breno é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Brigido é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Chaiany é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo
Edilson Capetinha é do signo de Virgem por Manoella Mello/TV Globo
Gabriela é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Jonas Sulzbach é do signo de Aquário por Manoella Mello/TV Globo
Jordana é do signo de Leão por Manoella Mello/TV Globo
Juliano Floss é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Leandro é do signo de Capricórnio por Manoella Mello/TV Globo
Marcelo é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Marciele é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
Matheus é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Maxiane é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
Milena é do signo de Peixes por Manoella Mello/TV Globo
Paulo Augusto é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Samira é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Sarah Andrade é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
Sol Vega é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Solange Couto é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
1 de 23
Alberto Cowboy é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo

Quem você quer que seja o novo Líder?

A votação não é oficial e serve apenas para medir a preferência do público neste momento da disputa.

Mais recentes

Imagem - Enquete BBB 26: quem você quer ver como próximo líder da semana

Enquete BBB 26: quem você quer ver como próximo líder da semana
Imagem - Enquete BBB 26: você gostou da eliminação de Breno no Paredão?

Enquete BBB 26: você gostou da eliminação de Breno no Paredão?
Imagem - Enquete do BBB 26: parcial aponta Ana Paula Renault na frente para deixar o reality

Enquete do BBB 26: parcial aponta Ana Paula Renault na frente para deixar o reality

MAIS LIDAS

Imagem - Corpo da adolescente Thamiris, desaparecida há uma semana, é encontrado
01

Corpo da adolescente Thamiris, desaparecida há uma semana, é encontrado

Imagem - O universo testa 3 signos em uma prova decisiva hoje (19 de março), e eles precisam mostrar maturidade diante dos próprios limites
02

O universo testa 3 signos em uma prova decisiva hoje (19 de março), e eles precisam mostrar maturidade diante dos próprios limites

Imagem - Cadastro Único 2026 exige atualização e pode bloquear benefícios; veja como regularizar
03

Cadastro Único 2026 exige atualização e pode bloquear benefícios; veja como regularizar

Imagem - Anjo da Guarda revela virada espiritual para 3 signos nesta quinta (19 der março): caminhos começam a se abrir
04

Anjo da Guarda revela virada espiritual para 3 signos nesta quinta (19 der março): caminhos começam a se abrir