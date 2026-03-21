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Enquete BBB 26: você quer que Jordana seja eliminada no Paredão?

Participante caiu na berlinda após perder dinâmica ao vivo e disputa permanência após reviravolta no jogo

Fernanda Varela

Publicado em 21 de março de 2026 às 23:16

Jordana, participante do BBB 26 Crédito: Reprodução/Globo

Jordana está no Paredão do BBB 26 e a decisão agora está nas mãos do público. A participante foi parar na berlinda neste sábado (21 de março) após perder a dinâmica do Triângulo de Risco, que movimentou o jogo ao vivo e mudou completamente o cenário da semana.

Inicialmente, quem estava em risco era Leandro Boneco. No entanto, ele conseguiu se salvar durante a dinâmica e transferiu a vaga no Paredão para Jordana, após uma sequência de escolhas e trocas de caixas.

Agora, a sister enfrenta a votação popular e disputa a permanência na casa. A formação oficial do Paredão ainda será concluída, mas a presença de Jordana já está garantida na berlinda.

Triângulo de Risco 1 de 10

Com o jogo cada vez mais estratégico e imprevisível, o público tem papel decisivo no rumo da disputa.