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Enquete BBB 26: você quer que Jordana seja eliminada no Paredão?

Participante caiu na berlinda após perder dinâmica ao vivo e disputa permanência após reviravolta no jogo

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 21 de março de 2026 às 23:16

Jordana, participante do BBB 26
Jordana, participante do BBB 26 Crédito: Reprodução/Globo

Jordana está no Paredão do BBB 26 e a decisão agora está nas mãos do público. A participante foi parar na berlinda neste sábado (21 de março) após perder a dinâmica do Triângulo de Risco, que movimentou o jogo ao vivo e mudou completamente o cenário da semana.

Inicialmente, quem estava em risco era Leandro Boneco. No entanto, ele conseguiu se salvar durante a dinâmica e transferiu a vaga no Paredão para Jordana, após uma sequência de escolhas e trocas de caixas.

Agora, a sister enfrenta a votação popular e disputa a permanência na casa. A formação oficial do Paredão ainda será concluída, mas a presença de Jordana já está garantida na berlinda.

Triângulo de Risco

Triângulo de Risco por Reprodução
Triângulo de Risco por Reprodução
Triângulo de Risco por Reprodução
Triângulo de Risco por Reprodução
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Triângulo de Risco por Reprodução
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Triângulo de Risco por Reprodução

Com o jogo cada vez mais estratégico e imprevisível, o público tem papel decisivo no rumo da disputa.

E você, quer que Jordana seja eliminada do BBB 26? Vote na enquete e participe.

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