Enquete BBB 26: você quer que Jordana seja eliminada no Paredão?

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Fernanda Varela
Publicado em 21 de março de 2026 às 23:16
Jordana está no Paredão do BBB 26 e a decisão agora está nas mãos do público. A participante foi parar na berlinda neste sábado (21 de março) após perder a dinâmica do Triângulo de Risco, que movimentou o jogo ao vivo e mudou completamente o cenário da semana.
Inicialmente, quem estava em risco era Leandro Boneco. No entanto, ele conseguiu se salvar durante a dinâmica e transferiu a vaga no Paredão para Jordana, após uma sequência de escolhas e trocas de caixas.
Agora, a sister enfrenta a votação popular e disputa a permanência na casa. A formação oficial do Paredão ainda será concluída, mas a presença de Jordana já está garantida na berlinda.
Triângulo de Risco
Com o jogo cada vez mais estratégico e imprevisível, o público tem papel decisivo no rumo da disputa.
E você, quer que Jordana seja eliminada do BBB 26? Vote na enquete e participe.