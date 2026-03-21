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Prova do Anjo ou do Diabo? Dinâmica teve feito inédito na história do BBB

Dinâmica exigiu precisão extrema, fez participantes chorarem e teve alto índice de desclassificação neste sábado (21)

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de março de 2026 às 22:18

Alberto se revoltou com Castigo do Monstro e causou briga generalizada
Alberto se revoltou com Castigo do Monstro e causou briga generalizada Crédito: Reprodução

O apresentador Tadeu Schmidt se exaltou durante a Prova do Anjo do Big Brother Brasil 26, realizada neste sábado (21), ao comentar o nível de dificuldade da dinâmica que abalou os participantes.

A prova exigia que os brothers empilhassem mini latas utilizando uma pinça, sem encostar com as mãos. Qualquer toque direto resultava em desclassificação imediata, e o tempo limite era de 20 minutos. A exigência de precisão acabou frustrando grande parte dos competidores.

Alberto se revoltou com Castigo do Monstro e causou briga generalizada

Alberto se revoltou com Castigo do Monstro e causou briga generalizada por Reprodução
Alberto se revoltou com Castigo do Monstro e causou briga generalizada por Reprodução
Alberto se revoltou com Castigo do Monstro e causou briga generalizada por Reprodução
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Alberto se revoltou com Castigo do Monstro e causou briga generalizada por Reprodução
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Alberto se revoltou com Castigo do Monstro e causou briga generalizada por Reprodução

Durante a participação de Chaiany, que chegou a chorar ao longo da disputa, Tadeu reagiu ao vivo e classificou o desafio como um dos mais difíceis já exibidos. Ele descreveu a dinâmica como “demoníaca”, “diabólica” e “infernal”, destacando o impacto emocional causado nos jogadores.

Além de Chaiany, Juliano Floss também deixou a prova abalado. Ao todo, 10 dos 11 participantes foram eliminados antes de concluir a tarefa, o que reforçou a percepção de dificuldade extrema.

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O único a completar a prova foi Leandro Boneco, que garantiu o colar do Anjo da semana e segue com o poder de imunizar um participante na formação do Paredão.

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