Prova do Anjo ou do Diabo? Dinâmica teve feito inédito na história do BBB

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 21 de março de 2026 às 22:18
O apresentador Tadeu Schmidt se exaltou durante a Prova do Anjo do Big Brother Brasil 26, realizada neste sábado (21), ao comentar o nível de dificuldade da dinâmica que abalou os participantes.
A prova exigia que os brothers empilhassem mini latas utilizando uma pinça, sem encostar com as mãos. Qualquer toque direto resultava em desclassificação imediata, e o tempo limite era de 20 minutos. A exigência de precisão acabou frustrando grande parte dos competidores.
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Durante a participação de Chaiany, que chegou a chorar ao longo da disputa, Tadeu reagiu ao vivo e classificou o desafio como um dos mais difíceis já exibidos. Ele descreveu a dinâmica como “demoníaca”, “diabólica” e “infernal”, destacando o impacto emocional causado nos jogadores.
Além de Chaiany, Juliano Floss também deixou a prova abalado. Ao todo, 10 dos 11 participantes foram eliminados antes de concluir a tarefa, o que reforçou a percepção de dificuldade extrema.
O único a completar a prova foi Leandro Boneco, que garantiu o colar do Anjo da semana e segue com o poder de imunizar um participante na formação do Paredão.