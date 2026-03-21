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BBB 26: Alberto se revolta ao ser escolhido por Boneco para o Monstro, faz barraco e culpa Ana Paula

Decisão após a Prova do Anjo provoca discussão intensa na casa e expõe alianças e rivalidades no jogo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de março de 2026 às 22:13

Alberto se revoltou com Castigo do Monstro e causou briga generalizada
Alberto se revoltou com Castigo do Monstro e causou briga generalizada Crédito: Reprodução

vitória de Leandro, o Boneco, na Prova do Anjo deste sábado (21) movimentou o jogo no BBB 26 e terminou em uma grande confusão dentro da casa. Logo após conquistar o colar, o participante escolheu Alberto Cowboy, líder da semana, e Jonas Sulzbach para o Castigo do Monstro, o que desencadeou uma sequência de discussões.

A escolha levou os dois diretamente para a Xepa e aumentou a tensão entre os brothers. Cowboy não escondeu a irritação com a decisão e rebateu a justificativa de Boneco, que afirmou estar adotando uma estratégia mais ativa no jogo.

Alberto se revoltou com Castigo do Monstro e causou briga generalizada

Alberto se revoltou com Castigo do Monstro e causou briga generalizada por Reprodução
Alberto se revoltou com Castigo do Monstro e causou briga generalizada por Reprodução
Alberto se revoltou com Castigo do Monstro e causou briga generalizada por Reprodução
Alberto se revoltou com Castigo do Monstro e causou briga generalizada por Reprodução
Alberto se revoltou com Castigo do Monstro e causou briga generalizada por Reprodução
Alberto se revoltou com Castigo do Monstro e causou briga generalizada por Reprodução
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Alberto se revoltou com Castigo do Monstro e causou briga generalizada por Reprodução

O clima esquentou ainda mais quando Ana Paula Renault entrou na discussão. A troca de acusações ganhou tom elevado, com críticas diretas sobre postura no jogo, coragem para votar e influência entre aliados.

Durante o bate-boca, Cowboy acusou Ana Paula de manipular situações e desmerecer outros participantes, enquanto a ex-BBB rebateu dizendo que o rival tentava justificar suas decisões. A discussão seguiu com ataques mútuos e sem recuo de nenhuma das partes.

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A dinâmica do Monstro desta semana também contribuiu para a tensão. Em dupla, os castigados precisam permanecer unidos, com pausas limitadas, até a formação do Paredão de domingo (22), o que aumenta ainda mais o desgaste dentro da casa.

Boneco foi o único participante a concluir a prova, marcada por alto nível de dificuldade e várias desclassificações, e agora terá o poder de imunizar um brother na próxima votação.

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