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BBB 26: Equipe de Chaiany demite integrante após ataque a Ana Paula Renault

Publicação considerada etarista gerou reação imediata e troca de posicionamentos entre equipes nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 21 de março de 2026 às 21:50

Ana Paula Renault e Chaiany
Ana Paula Renault e Chaiany Crédito: Reprodução

A equipe que administra as redes sociais de Chaiany anunciou, neste sábado (21), o desligamento de uma colaboradora após a publicação de uma mensagem direcionada a Ana Paula Renault. O conteúdo foi divulgado no perfil oficial da sister e rapidamente provocou reação nas redes.

A postagem que motivou a decisão comparava o desempenho das duas e mencionava a idade de Ana Paula, o que gerou críticas imediatas. A equipe da ex-BBB classificou o comentário como etarista, apontando preconceito relacionado à idade.

Ana Paula Renault fez procedimentos estéticos antes de entrar no 'BBB 26'

Ana Paula Renault do 'BBB 16' e 'BBB 26' por Divulgação/TV Globo
Ana Paula Renault no 'BBB 16' e no 'BBB 26' por Divulgação/TV Globo
Ana Paula Renault no 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais
Ana Paula fez procedimentos estéticos no rosto um mês antes de entrar no 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais
Ana Paula Renault no 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais
Ana Paula fez procedimentos estéticos no rosto um mês antes de entrar no 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais
Ana Paula Renault no 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais
Ana Paula fez procedimentos estéticos no rosto um mês antes de entrar no 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais
Ana Paula Renault por Reprodução/Redes Sociais
Ana Paula fez procedimentos estéticos no rosto um mês antes de entrar no 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais
Ana Paula Renault é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Ana Paula Renault, do BBB 16 por Reprodução
Ana Paula Renault no 'BBB 16' e no 'BBB 26' por Divulgação/TV Globo
Ana Paula Renault por Reprodução
Ana Paula Renault por Reprodução | Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução | Instagram
BBB 16 - Ana Paula Renault por Reprodução/TV Globo
[Edicase]Ana Paula Renault marcou o programa com os seus bordões (Imagem: Reprodução digital | TV Globo) por
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Ana Paula Renault do 'BBB 16' e 'BBB 26' por Divulgação/TV Globo

Após a repercussão negativa, o time de Chaiany informou que a pessoa responsável pela publicação foi afastada e que o posicionamento não representa a participante. A medida foi tomada poucas horas depois da publicação, em tentativa de conter os danos à imagem da sister.

O episódio aumentou o clima de tensão entre equipes de participantes do Big Brother Brasil 26, que vêm protagonizando embates frequentes fora da casa, principalmente nas redes sociais.

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A discussão também mobilizou fãs do programa, que passaram a debater o limite entre defesa de participante e ataques pessoais, especialmente quando envolvem temas sensíveis como idade.

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