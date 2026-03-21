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BBB 26: Equipe de Chaiany demite integrante após ataque a Ana Paula Renault

Publicação considerada etarista gerou reação imediata e troca de posicionamentos entre equipes nas redes sociais

Fernanda Varela

Publicado em 21 de março de 2026 às 21:50

Ana Paula Renault e Chaiany Crédito: Reprodução

A equipe que administra as redes sociais de Chaiany anunciou, neste sábado (21), o desligamento de uma colaboradora após a publicação de uma mensagem direcionada a Ana Paula Renault. O conteúdo foi divulgado no perfil oficial da sister e rapidamente provocou reação nas redes.

A postagem que motivou a decisão comparava o desempenho das duas e mencionava a idade de Ana Paula, o que gerou críticas imediatas. A equipe da ex-BBB classificou o comentário como etarista, apontando preconceito relacionado à idade.

Ana Paula Renault fez procedimentos estéticos antes de entrar no 'BBB 26' 1 de 18

Após a repercussão negativa, o time de Chaiany informou que a pessoa responsável pela publicação foi afastada e que o posicionamento não representa a participante. A medida foi tomada poucas horas depois da publicação, em tentativa de conter os danos à imagem da sister.

O episódio aumentou o clima de tensão entre equipes de participantes do Big Brother Brasil 26, que vêm protagonizando embates frequentes fora da casa, principalmente nas redes sociais.