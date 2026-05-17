ASTROLOGIA

Anjo da Guarda traz resposta importante para 4 signos neste domingo (17 de maio): verdade vem à tona

O domingo (17) chega com uma energia de clareza e favorece conversas, descobertas e decisões emocionais

Fernanda Varela

Publicado em 17 de maio de 2026 às 00:00

Anjo da Guarda Crédito: Imagem gerada por IA

O domingo (17) começa com uma energia intensa de revelações e entendimento. O Anjo da Guarda indica que situações mal resolvidas podem finalmente ganhar clareza, trazendo respostas que estavam sendo esperadas há algum tempo.

A orientação é não fugir de conversas importantes e prestar atenção ao que for mostrado ao longo do dia. Para quatro signos, o momento será decisivo.

Touro

Taurinos podem perceber intenções verdadeiras de alguém próximo. O Anjo da Guarda indica fim de dúvidas.

O ideal será confiar mais na própria percepção.

O date perfeito para Touro 1 de 8

Leão

Leoninos podem receber uma notícia ou resposta importante ligada à vida pessoal. O dia favorece esclarecimentos.

O momento pede maturidade emocional.

O date perfeito para Leão 1 de 8

Libra

Librianos podem ter conversas necessárias que ajudam a encerrar desgastes antigos. O Anjo da Guarda indica equilíbrio.

O recado é falar com sinceridade.

O date perfeito para Libra 1 de 8

Peixes

Piscianos estarão mais intuitivos e sensíveis aos sinais ao redor. Algo escondido pode ficar mais evidente.

O momento favorece decisões emocionais importantes.

O date perfeito para Peixes 1 de 8

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