Anjo da Guarda traz resposta importante para 4 signos neste domingo (17 de maio): verdade vem à tona

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Fernanda Varela
Publicado em 17 de maio de 2026 às 00:00
O domingo (17) começa com uma energia intensa de revelações e entendimento. O Anjo da Guarda indica que situações mal resolvidas podem finalmente ganhar clareza, trazendo respostas que estavam sendo esperadas há algum tempo.
A orientação é não fugir de conversas importantes e prestar atenção ao que for mostrado ao longo do dia. Para quatro signos, o momento será decisivo.
Touro
Taurinos podem perceber intenções verdadeiras de alguém próximo. O Anjo da Guarda indica fim de dúvidas.
O ideal será confiar mais na própria percepção.
O date perfeito para Touro
Leão
Leoninos podem receber uma notícia ou resposta importante ligada à vida pessoal. O dia favorece esclarecimentos.
O momento pede maturidade emocional.
O date perfeito para Leão
Libra
Librianos podem ter conversas necessárias que ajudam a encerrar desgastes antigos. O Anjo da Guarda indica equilíbrio.
O recado é falar com sinceridade.
O date perfeito para Libra
Peixes
Piscianos estarão mais intuitivos e sensíveis aos sinais ao redor. Algo escondido pode ficar mais evidente.
O momento favorece decisões emocionais importantes.
O date perfeito para Peixes
Mensagem do dia
A verdade pode incomodar no começo, mas também é ela que abre espaço para novos caminhos.