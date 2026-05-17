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Anjo da Guarda traz resposta importante para 4 signos neste domingo (17 de maio): verdade vem à tona

O domingo (17) chega com uma energia de clareza e favorece conversas, descobertas e decisões emocionais

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 17 de maio de 2026 às 00:00

Anjo da Guarda
Anjo da Guarda Crédito: Imagem gerada por IA

O domingo (17) começa com uma energia intensa de revelações e entendimento. O Anjo da Guarda indica que situações mal resolvidas podem finalmente ganhar clareza, trazendo respostas que estavam sendo esperadas há algum tempo.

A orientação é não fugir de conversas importantes e prestar atenção ao que for mostrado ao longo do dia. Para quatro signos, o momento será decisivo.

Touro

Taurinos podem perceber intenções verdadeiras de alguém próximo. O Anjo da Guarda indica fim de dúvidas.

O ideal será confiar mais na própria percepção.

O date perfeito para Touro

O date perfeito para Touro: piquenique ao ar livre por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Touro: restaurante sofisticado e acolhedor por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Touro: degustação de vinhos em vinícola por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Touro: café charmoso e aconchegante por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Touro: spa relaxante por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Touro: noite de filmes aconchegante por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Touro: jardim florido e tranquilo por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Touro: jantar romântico à luz de velas por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Touro: piquenique ao ar livre por Imagem gerada por IA

Leão

Leoninos podem receber uma notícia ou resposta importante ligada à vida pessoal. O dia favorece esclarecimentos.

O momento pede maturidade emocional.

O date perfeito para Leão

O date perfeito para Leão: festa elegante com decoração impecável por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Leão: jantar em restaurante luxuoso com vista da cidade por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Leão: noite em rooftop com luzes e clima sofisticado por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Leão: date em teatro ou ópera por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Leão: noite em hotel cinco estrelas por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Leão: passeio noturno em lugar icônico da cidade por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Leão: jantar ao ar livre com iluminação de cinema por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Leão: dia de spa premium como experiência a dois por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Leão: festa elegante com decoração impecável por Imagem gerada por IA

Libra

Librianos podem ter conversas necessárias que ajudam a encerrar desgastes antigos. O Anjo da Guarda indica equilíbrio.

O recado é falar com sinceridade.

O date perfeito para Libra

O date perfeito para Libra: piquenique romântico ao pôr do sol na praia por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Libra: noite de vinho por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Libra: montar uma mesa de brunch bonita em casa por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Libra: sessão de filme com clima romântico bem montado por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Libra: jantar ao ar livre por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Libra: passeio na orla com parada para água de coco por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Libra: café da tarde em cafeteria charmosa por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Libra: jantar especial em casa com decoração delicada por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Libra: piquenique romântico ao pôr do sol na praia por Imagem gerada por IA

Peixes

Piscianos estarão mais intuitivos e sensíveis aos sinais ao redor. Algo escondido pode ficar mais evidente.

O momento favorece decisões emocionais importantes.

O date perfeito para Peixes

O date perfeito para Peixes: piquenique na praia no fim de tarde por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Peixes: sessão de filme romântico com clima aconchegante por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Peixes: noite ouvindo música com luz suave por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Peixes: jantar leve com clima tranquilo e acolhedor por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Peixes: passeio na praia à noite com clima calmo por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Peixes: café da manhã com clima de domingo por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Peixes: ver o pôr do sol em um lugar tranquilo por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Peixes: tarde de desenho, escrita ou algo criativo juntos por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Peixes: piquenique na praia no fim de tarde por Imagem gerada por IA

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A verdade pode incomodar no começo, mas também é ela que abre espaço para novos caminhos.

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