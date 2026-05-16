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'A pior solidão é não se sentir confortável na própria companhia' - a reflexão atribuída a Carl Jung sobre vazio emocional

O pensamento associado ao psiquiatra suíço continua sendo compartilhado ao falar sobre desconexão, relações superficiais e a sensação de estar sozinho mesmo cercado de pessoas

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 16 de maio de 2026 às 22:48

Carl Jung
Carl Jung Crédito: Reprodução

A madrugada costuma deixar sentimentos mais barulhentos. É nesse horário que muita gente percebe um vazio difícil de explicar, mesmo depois de passar o dia inteiro conversando, trabalhando ou cercada de outras pessoas. A reflexão atribuída a Carl Jung atravessou gerações justamente porque fala sobre um tipo de solidão que nem sempre tem relação com estar fisicamente sozinho.

O pensamento associado ao criador da psicologia analítica sugere que algumas pessoas convivem diariamente com relações, conversas e companhia, mas ainda carregam uma sensação silenciosa de desconexão emocional.

10 curiosidades sobre Carl Jung

Carl Jung morreu em 1961, aos 85 anos, na Suíça. por Reprodução
Muitas teorias de Jung influenciaram testes modernos de personalidade. por Reprodução
O psiquiatra tinha interesse por espiritualidade e temas considerados místicos. por Reprodução
Jung estudou religiões, mitologias e símbolos de diferentes culturas ao longo da vida. por Reprodução
Carl Jung defendia que autoconhecimento era essencial para o amadurecimento emocional. por Reprodução
Muitas frases atribuídas a Jung continuam viralizando nas redes sociais até hoje. por Reprodução
Carl Jung acreditava que sonhos revelam aspectos profundos da mente humana. por Reprodução
Jung trabalhou ao lado de Freud no início da carreira, mas os dois romperam anos depois por divergências teóricas. por Reprodução
Carl Jung foi um dos principais nomes da psicologia analítica no século 20. por Reprodução
O psiquiatra criou conceitos famosos como “inconsciente coletivo” e “arquétipos”. por Reprodução
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Carl Jung morreu em 1961, aos 85 anos, na Suíça. por Reprodução

A reflexão continua atual em uma época marcada por excesso de interações rápidas, redes sociais e necessidade constante de parecer bem. Em muitos casos, existe companhia, mas falta profundidade emocional, acolhimento ou sensação verdadeira de pertencimento.

Na prática, isso aparece em situações comuns do cotidiano. Pessoas que passam o dia inteiro cercadas por mensagens, encontros e conversas, mas ainda sentem que não conseguem mostrar quem realmente são ou falar sobre aquilo que as machuca de verdade.

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Frase do dia da Psicologia: 'Até uma vida feliz não pode existir sem uma medida de escuridão' - o pensamento de Carl Jung sobre sofrimento emocional

Especialistas em comportamento frequentemente relacionam esse sentimento à dificuldade moderna de construir vínculos profundos em meio à correria e às relações superficiais.

O pensamento atribuído a Jung também toca em outro ponto delicado: a relação que cada pessoa possui consigo mesma. Muitas vezes, o desconforto do silêncio não nasce apenas da ausência dos outros, mas da dificuldade de lidar com os próprios pensamentos quando tudo desacelera.

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Frase do dia da Filosofia: 'O homem sofre mais na imaginação do que na realidade' - o pensamento atribuído a Sêneca sobre ansiedade e excesso de preocupação

Talvez seja justamente por isso que a frase continue sendo compartilhada décadas depois. Em um tempo em que nunca foi tão fácil estar conectado, muita gente ainda termina o dia sentindo que continua emocionalmente sozinha.

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