REFLEXÃO

Frase do dia da Psicologia: 'Até uma vida feliz não pode existir sem uma medida de escuridão' - o pensamento de Carl Jung sobre sofrimento emocional

A reflexão atribuída ao psiquiatra suíço continua sendo compartilhada ao falar sobre dor, amadurecimento e equilíbrio emocional

Fernanda Varela

Publicado em 13 de maio de 2026 às 13:32

Carl Jung Crédito: Reprodução

Existe uma ideia muito comum de que felicidade significa ausência total de sofrimento. Nas redes sociais, na publicidade e até nas conversas do cotidiano, parece existir uma cobrança silenciosa para estar sempre bem, produtivo e emocionalmente estável. A frase atribuída a Carl Jung atravessa gerações justamente porque confronta essa expectativa.

O pensamento associado ao psiquiatra suíço sugere que momentos difíceis não anulam uma vida feliz. Pelo contrário: fazem parte dela. A “medida de escuridão” citada na frase aparece como metáfora para perdas, inseguranças, frustrações e períodos de dor emocional que acabam moldando a forma como alguém enxerga a própria vida.

O que diz a psicologia? 1 de 15

Carl Jung foi um dos nomes mais influentes da psicologia no século 20. Conhecido pelos estudos sobre inconsciente, personalidade e comportamento humano, ele defendia que ignorar emoções difíceis não fazia com que elas desaparecessem. Para Jung, amadurecimento emocional dependia justamente da capacidade de reconhecer as próprias sombras.

A reflexão continua atual em uma época marcada pelo excesso de comparação e pela pressão para demonstrar felicidade o tempo inteiro. Em muitos casos, a tentativa constante de evitar sofrimento acaba gerando ainda mais ansiedade, culpa e sensação de inadequação.

Na prática, a ideia pode ser aplicada a situações comuns do cotidiano. Términos, mudanças inesperadas, medo do futuro, frustrações profissionais e períodos de insegurança fazem parte da experiência humana, mesmo em vidas consideradas felizes.

Isso não significa romantizar a dor ou tratar sofrimento como algo positivo o tempo inteiro. O pensamento atribuído a Jung aponta mais para aceitação do que para conformismo. A ideia central é entender que emoções difíceis também carregam aprendizado, consciência e transformação.

Especialistas em comportamento frequentemente associam reflexões como essa à importância de desenvolver inteligência emocional e autoconhecimento. Em vez de tentar eliminar qualquer desconforto imediatamente, o processo passa por compreender sentimentos e reconhecer limites emocionais.