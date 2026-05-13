Falha ao vivo no Globo Esporte surpreende telespectadores e viraliza na web

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Fernanda Varela
Publicado em 13 de maio de 2026 às 13:26
Uma falha técnica durante a exibição do Globo Esporte chamou atenção dos telespectadores nesta terça-feira (13) no Espírito Santo. O problema aconteceu na TV Gazeta Vitória, afiliada da TV Globo, durante a apresentação comandada pelo jornalista Filipe Souza.
No momento em que o apresentador chamava o intervalo comercial, o chroma key usado no estúdio apareceu ao vivo na transmissão. Além do fundo verde, uma escada posicionada no cenário também ficou visível para o público.
Globo Esporte tem falha técnica
A situação aconteceu logo após uma reportagem sobre a vitória do FC Barcelona sobre o Real Madrid CF no Campeonato Espanhol.
O erro rapidamente repercutiu nas redes sociais, onde internautas comentaram a pane técnica exibida ao vivo.
“Isso já dava pra perceber desde o início que era chroma key”, escreveu um usuário.
Outro internauta saiu em defesa da equipe da emissora.
“Todo o meu respeito aos profissionais extremamente qualificados da TV Gazeta. Erros acontecem”, comentou.
Também houve críticas à estrutura do cenário virtual usado pela afiliada. “Mereciam um cenário de verdade”, escreveu outro perfil.
A emissora ainda não havia se pronunciado até a publicação da matéria.
Filipe Souza atua no jornalismo esportivo há anos e já participou de coberturas internacionais como as Olimpíadas de Tóquio e Paris e a Copa do Mundo do Catar.