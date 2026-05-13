TV

Falha ao vivo no Globo Esporte surpreende telespectadores e viraliza na web

Erro aconteceu durante edição do programa no Espírito Santo e repercutiu nas redes sociais

Fernanda Varela

Publicado em 13 de maio de 2026 às 13:26

Reprodução Crédito: Globo Esporte tem falha técnica

Uma falha técnica durante a exibição do Globo Esporte chamou atenção dos telespectadores nesta terça-feira (13) no Espírito Santo. O problema aconteceu na TV Gazeta Vitória, afiliada da TV Globo, durante a apresentação comandada pelo jornalista Filipe Souza.

No momento em que o apresentador chamava o intervalo comercial, o chroma key usado no estúdio apareceu ao vivo na transmissão. Além do fundo verde, uma escada posicionada no cenário também ficou visível para o público.

Globo Esporte tem falha técnica 1 de 4

A situação aconteceu logo após uma reportagem sobre a vitória do FC Barcelona sobre o Real Madrid CF no Campeonato Espanhol.

O erro rapidamente repercutiu nas redes sociais, onde internautas comentaram a pane técnica exibida ao vivo.

“Isso já dava pra perceber desde o início que era chroma key”, escreveu um usuário.

Outro internauta saiu em defesa da equipe da emissora.

“Todo o meu respeito aos profissionais extremamente qualificados da TV Gazeta. Erros acontecem”, comentou.

Também houve críticas à estrutura do cenário virtual usado pela afiliada. “Mereciam um cenário de verdade”, escreveu outro perfil.

A emissora ainda não havia se pronunciado até a publicação da matéria.