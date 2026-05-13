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Falha ao vivo no Globo Esporte surpreende telespectadores e viraliza na web

Erro aconteceu durante edição do programa no Espírito Santo e repercutiu nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 13 de maio de 2026 às 13:26

Globo Esporte tem falha técnica
Reprodução Crédito: Globo Esporte tem falha técnica

Uma falha técnica durante a exibição do Globo Esporte chamou atenção dos telespectadores nesta terça-feira (13) no Espírito Santo. O problema aconteceu na TV Gazeta Vitória, afiliada da TV Globo, durante a apresentação comandada pelo jornalista Filipe Souza.

No momento em que o apresentador chamava o intervalo comercial, o chroma key usado no estúdio apareceu ao vivo na transmissão. Além do fundo verde, uma escada posicionada no cenário também ficou visível para o público.

Globo Esporte tem falha técnica

Reprodução por Globo Esporte tem falha técnica
Reprodução por Globo Esporte tem falha técnica
Reprodução por Globo Esporte tem falha técnica
Reprodução por Globo Esporte tem falha técnica
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Reprodução por Globo Esporte tem falha técnica

A situação aconteceu logo após uma reportagem sobre a vitória do FC Barcelona sobre o Real Madrid CF no Campeonato Espanhol.

O erro rapidamente repercutiu nas redes sociais, onde internautas comentaram a pane técnica exibida ao vivo.

“Isso já dava pra perceber desde o início que era chroma key”, escreveu um usuário.

Outro internauta saiu em defesa da equipe da emissora.

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“Todo o meu respeito aos profissionais extremamente qualificados da TV Gazeta. Erros acontecem”, comentou.

Também houve críticas à estrutura do cenário virtual usado pela afiliada. “Mereciam um cenário de verdade”, escreveu outro perfil.

A emissora ainda não havia se pronunciado até a publicação da matéria.

Filipe Souza atua no jornalismo esportivo há anos e já participou de coberturas internacionais como as Olimpíadas de Tóquio e Paris e a Copa do Mundo do Catar.

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