CLÁSSICO DE VOLTA!

Quem é quem no filme 'A Viagem'? Veja a comparação entre os atores de 1994 e os atuais

Longa adapta o fenômeno espírita de Ivani Ribeiro para os dias atuais e traz o retorno emocionante de Lucinha Lins

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 13 de maio de 2026 às 13:52

Nova adaptação de ‘A Viagem’ aposta em elenco estrelado e promete revisitar o universo espírita da novela clássica Crédito: Reprodução

Após marcar a teledramaturgia em 1975 e se tornar um fenômeno absoluto no remake de 1994, a obra 'A Viagem', de Ivani Ribeiro, se prepara para os cinemas. Os Estúdios Globo já deram o pontapé inicial nas gravações do longa, que promete atualizar o clássico espírita em 2026.

Com roteiro de Jaqueline Vargas e direção de Henrique Sauer, o filme não apenas resgata a trama de amor e obsessão, mas também promove um encontro geracional no elenco que promete mexer com a memória afetiva do público.

Veja quem é quem no filme 'A Viagem' 1 de 8

Substituir nomes como Christiane Torloni e Antônio Fagundes não é tarefa para amadores. Para viver a intensa Diná, a escolhida foi Carolina Dieckmann. Ao seu lado, Rodrigo Lombardi dará vida ao advogado Otávio, o homem que vira o mundo de Diná de cabeça para baixo, tanto no plano físico quanto no espiritual.

Talvez o papel mais aguardado seja o de Alexandre. Guilherme Fontes imortalizou o vilão que, movido pelo ódio, retorna do Vale dos Suicidas para atormentar seus inimigos. Agora, a responsabilidade cai sobre Pedro Novaes, o filho de Letícia Spiller e Marcello Novaes já mudou o visual para dar vida ao playboy problemático.

Filme de "A Viagem" 1 de 9

Veja quem é quem no filme:

Emílio Dantas será Téo, o marido de Diná que sofre com a influência espiritual de Alexandre.

Eriberto Leão assume o papel do Dr. Alberto, o médico que serve como guia espiritual da trama.

Sara Antunes viverá Estela, irmã da protagonista.

A grande surpresa, no entanto, fica para os fãs do remake de 94. Lucinha Lins, que viveu Estela na TV, retorna à trama em um papel diferente. Agora, ela interpreta Dona Maroca, a matriarca da família.