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Quem é quem no filme 'A Viagem'? Veja a comparação entre os atores de 1994 e os atuais

Longa adapta o fenômeno espírita de Ivani Ribeiro para os dias atuais e traz o retorno emocionante de Lucinha Lins

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 13 de maio de 2026 às 13:52

Nova adaptação de ‘A Viagem’ aposta em elenco estrelado e promete revisitar o universo espírita da novela clássica
Nova adaptação de ‘A Viagem’ aposta em elenco estrelado e promete revisitar o universo espírita da novela clássica Crédito: Reprodução

Após marcar a teledramaturgia em 1975 e se tornar um fenômeno absoluto no remake de 1994, a obra 'A Viagem', de Ivani Ribeiro, se prepara para os cinemas. Os Estúdios Globo já deram o pontapé inicial nas gravações do longa, que promete atualizar o clássico espírita em 2026.

Com roteiro de Jaqueline Vargas e direção de Henrique Sauer, o filme não apenas resgata a trama de amor e obsessão, mas também promove um encontro geracional no elenco que promete mexer com a memória afetiva do público.

Veja quem é quem no filme 'A Viagem'

Fernanda Rodrigues era Bia em 'A Viagem' (1994), e no filme de 2026, Lola Belli assume a personagem por Reprodução
Sara Antunes interpretará Estela no filme baseado na novela "A viagem", criada por Ivani Ribeiro. O elenco já começou a preparação no Rio. No remake da TV Globo, em 1994, Lucinha Lins viveu a personagem por Reprodução
Cláudio Cavalcanti era o médico espiritualista Dr. Alberto em 'A Viagem' (1994), e no filme de 2026, Eriberto Leão assume o personagem por Reprodução
Lucinha Lins, que viveu Estela em 1994, volta ao universo de "A viagem", mas agora como Dona Maroca, mãe de Estela, papel que na novela foi de Yara Cortes. por Reprodução
Maurício Mattar era o marido de Diná em 'A Viagem' (1994), e no filme de 2026, Emilio Dantas assume o personagem por Reprodução
Christiane Torlonie era Diná em A Viagem (1994), e no filme de 2026, Carolina Dieckmann assume a personagem por Reprodução
Guilherme Fontes era Alexandre em 'A Viagem' (1994), e no filme de 2026, Pedro Novaes, filho de Letícia Spiller e Marcello Novaes, assume o personagem por Reprodução
Antônio Fagundes era o advogado Otávio em 'A Viagem' (1994), e no filme de 2026, Rodrigo Lombardi assume o personagem por Reprodução
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Fernanda Rodrigues era Bia em 'A Viagem' (1994), e no filme de 2026, Lola Belli assume a personagem por Reprodução

Substituir nomes como Christiane Torloni e Antônio Fagundes não é tarefa para amadores. Para viver a intensa Diná, a escolhida foi Carolina Dieckmann. Ao seu lado, Rodrigo Lombardi dará vida ao advogado Otávio, o homem que vira o mundo de Diná de cabeça para baixo, tanto no plano físico quanto no espiritual.

Talvez o papel mais aguardado seja o de Alexandre. Guilherme Fontes imortalizou o vilão que, movido pelo ódio, retorna do Vale dos Suicidas para atormentar seus inimigos. Agora, a responsabilidade cai sobre Pedro Novaes, o filho de Letícia Spiller e Marcello Novaes já mudou o visual para dar vida ao playboy problemático.

Filme de "A Viagem"

Novo filme de “A Viagem” terá mudanças no enredo, personagens cortados e clima mais sombrio por Divulgação
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Novo filme de “A Viagem” terá mudanças no enredo, personagens cortados e clima mais sombrio por Divulgação
Novo filme de “A Viagem” terá mudanças no enredo, personagens cortados e clima mais sombrio por Divulgação
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Novo filme de “A Viagem” terá mudanças no enredo, personagens cortados e clima mais sombrio por Divulgação

  • Veja quem é quem no filme:

Emílio Dantas será Téo, o marido de Diná que sofre com a influência espiritual de Alexandre.

Eriberto Leão assume o papel do Dr. Alberto, o médico que serve como guia espiritual da trama.

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Sara Antunes viverá Estela, irmã da protagonista.

A grande surpresa, no entanto, fica para os fãs do remake de 94. Lucinha Lins, que viveu Estela na TV, retorna à trama em um papel diferente. Agora, ela interpreta Dona Maroca, a matriarca da família.

O filme 'A Viagem' ainda não tem data oficial de estreia.

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Tags:

Filme A Viagem Novela A Viagem

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