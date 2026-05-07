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Elenco, enredo e mais: tudo o que sabemos sobre o filme de 'A Viagem' produzido pela Globo

Adaptação da Globo já começou a ser desenvolvida e terá nomes de peso nos papéis principais

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 6 de maio de 2026 às 23:54

Nova adaptação de ‘A Viagem’ aposta em elenco estrelado e promete revisitar o universo espírita da novela clássica
Nova adaptação aposta em elenco estrelado e promete revisitar o universo espírita da novela clássica Crédito: Reprodução

O filme inspirado em A Viagem já começou a ganhar forma nos bastidores da Globo e promete resgatar um dos maiores clássicos da dramaturgia brasileira. A nova adaptação transformará a história criada por Ivani Ribeiro em um longa-metragem centrado em temas como espiritismo kardecista, vida após a morte e obsessão espiritual.

Os primeiros nomes do elenco já foram definidos pela produção. Carolina Dieckmann interpretará Diná, enquanto Rodrigo Lombardi viverá Otávio Jordão. Pedro Novaes foi escolhido para o papel de Alexandre, personagem central da trama.

O elenco ainda contará com Lucinha Lins, que retorna ao universo da obra, além de Emilio Dantas como Téo, Eriberto Leão no papel de Alberto e Sara Antunes interpretando Estela. Belize Pombal também integra o projeto, mas ainda sem personagem revelado.

10 atrizes de A Viagem que se afastaram das novelas

Intérprete de Andreza, Thaís de Campos começou sua trajetória na Globo em 1981. Depois de papéis de destaque, reduziu o ritmo de trabalhos a partir dos anos 2000. Seu último papel em novelas foi em Boogie Oogie (2014). Hoje, aos 61 anos, mora em Portugal, onde dá aulas de teatro e comanda uma produtora audiovisual por Reprodução
Alexandre e Téo, em A Viagem por Reprodução
Viviane, que viveu Patty, teve em A Viagem sua única experiência em novelas. Hoje com 36 anos, ela atua como coordenadora de marketing e prefere manter uma vida discreta por Reprodução
Alexandre, de A Viagem por Reprodução
A intérprete de Sofia tem 51 anos e se afastou das novelas desde Cobras e Lagartos (2006). Atualmente, Roberta é sócia de uma empresa voltada a treinamentos e desenvolvimento profissional por Reprodução
Cena de A Viagem (1994) por Reprodução/Globo
Estreando em Mulheres de Areia (1993), Cibele viveu Maria em A Viagem. Após participações em produções da Globo e da Record, como Sansão e Dalila (2011) e Rei Davi (2012), ela se afastou após sofrer um acidente nas gravações. Hoje, aos 56 anos, trabalha como terapeuta holística e prioriza a vida em família por Reprodução
Dona Guiomar em "A Viagem" por Reprodução/TV Globo
Aos 90 anos, Myriam Pérsia pode ser vista na reprise como Salomé. Ícone das novelas entre os anos 1960 e 1980, ela está afastada da TV desde Verdades Secretas (2015). Aposentada, vive de forma reservada e longe das redes sociais por Reprodução
A Viagem por Reprodução | TV Globo
Com papéis marcantes em Meu Bem, Meu Mal (1990), Deus nos Acuda (1992) e A Viagem (1994), Mylla Christie se afastou das novelas após As Aventuras de Poliana (2018). Aos 54 anos, se reinventou como corretora de imóveis de luxo e abriu uma imobiliária com o marido, Tutu Sartori, em São Paulo por Reprodução
A Viagem por Reprodução | TV Globo
Na época de A Viagem, Mara Carvalho, a Regina da trama, era casada com Antonio Fagundes. Após participações em diversas produções, ela deixou a TV após o remake de Ti-Ti-Ti (2010) e desde então se dedica aos palcos por Reprodução
A Viagem por Reprodução | TV Globo
Keila Bueno, a Naná, praticamente se despediu da TV após A Viagem. Hoje com 57 anos, atua no teatro como atriz, coreógrafa e diretora de movimento. Ela também mantém um ateliê de artesanato por Reprodução
Cena de 'A Viagem' por Reprodução/Globo
A veterana Laura Cardoso, que deu vida à Guiomar, é um dos grandes nomes da TV brasileira. Aos 97 anos, está longe das novelas desde A Dona do Pedaço (2019). Vivendo em Itu (SP), cercada pela natureza, ela leva uma rotina tranquila. Em 2024, foi homenageada pela Globo em um especial dedicado à sua carreira por Reprodução
Lucinha Lins (Estela) e Fernanda Rodrigues (Bia) em 'A Viagem' por Divulgação
A atriz que interpretou Glória deixou a Globo após JK (2006) e migrou para a Record, onde participou de sucessos como Os Dez Mandamentos (2015). Longe das novelas desde Topíssima (2019), Denise, hoje com 71 anos, dedica-se ao teatro por Reprodução
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Intérprete de Andreza, Thaís de Campos começou sua trajetória na Globo em 1981. Depois de papéis de destaque, reduziu o ritmo de trabalhos a partir dos anos 2000. Seu último papel em novelas foi em Boogie Oogie (2014). Hoje, aos 61 anos, mora em Portugal, onde dá aulas de teatro e comanda uma produtora audiovisual por Reprodução

A direção ficará nas mãos de Henrique Sauer, enquanto o roteiro será adaptado por Jaqueline Vargas, conhecida pelo trabalho em Sessão de Terapia.

A trama acompanha Alexandre, jovem problemático que acaba preso após cometer um crime. Revoltado, ele tira a própria vida na prisão e retorna como espírito obsessor, passando a perseguir aqueles que considera responsáveis por sua tragédia, principalmente Otávio e sua irmã Diná.

Ao longo da história, o romance espiritual entre Diná e Otávio ganha força enquanto temas como reencarnação, evolução espiritual, obsessão e perdão conduzem a narrativa. A novela original se transformou em fenômeno justamente por unir drama romântico e espiritismo kardecista em horário nobre.

Segundo informações iniciais, a nova adaptação deve ampliar o foco no plano espiritual e aprofundar a relação entre Diná e Otávio após a morte do personagem.

As gravações começam ainda neste mês nos Estúdios Globo. A estreia, no entanto, ainda não foi oficialmente confirmada pela emissora, mas a expectativa nos bastidores é de lançamento entre 2027 e 2028.

A Globo também mantém em sigilo a estratégia de distribuição do longa. Existe a possibilidade de lançamento híbrido, envolvendo cinemas, streaming e exibição na televisão.

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