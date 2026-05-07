REENCARNAÇÃO

Elenco, enredo e mais: tudo o que sabemos sobre o filme de 'A Viagem' produzido pela Globo

Adaptação da Globo já começou a ser desenvolvida e terá nomes de peso nos papéis principais

Heider Sacramento

Publicado em 6 de maio de 2026 às 23:54

Nova adaptação aposta em elenco estrelado e promete revisitar o universo espírita da novela clássica Crédito: Reprodução

O filme inspirado em A Viagem já começou a ganhar forma nos bastidores da Globo e promete resgatar um dos maiores clássicos da dramaturgia brasileira. A nova adaptação transformará a história criada por Ivani Ribeiro em um longa-metragem centrado em temas como espiritismo kardecista, vida após a morte e obsessão espiritual.

Os primeiros nomes do elenco já foram definidos pela produção. Carolina Dieckmann interpretará Diná, enquanto Rodrigo Lombardi viverá Otávio Jordão. Pedro Novaes foi escolhido para o papel de Alexandre, personagem central da trama.

O elenco ainda contará com Lucinha Lins, que retorna ao universo da obra, além de Emilio Dantas como Téo, Eriberto Leão no papel de Alberto e Sara Antunes interpretando Estela. Belize Pombal também integra o projeto, mas ainda sem personagem revelado.

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A direção ficará nas mãos de Henrique Sauer, enquanto o roteiro será adaptado por Jaqueline Vargas, conhecida pelo trabalho em Sessão de Terapia.

A trama acompanha Alexandre, jovem problemático que acaba preso após cometer um crime. Revoltado, ele tira a própria vida na prisão e retorna como espírito obsessor, passando a perseguir aqueles que considera responsáveis por sua tragédia, principalmente Otávio e sua irmã Diná.

Ao longo da história, o romance espiritual entre Diná e Otávio ganha força enquanto temas como reencarnação, evolução espiritual, obsessão e perdão conduzem a narrativa. A novela original se transformou em fenômeno justamente por unir drama romântico e espiritismo kardecista em horário nobre.

Segundo informações iniciais, a nova adaptação deve ampliar o foco no plano espiritual e aprofundar a relação entre Diná e Otávio após a morte do personagem.

As gravações começam ainda neste mês nos Estúdios Globo. A estreia, no entanto, ainda não foi oficialmente confirmada pela emissora, mas a expectativa nos bastidores é de lançamento entre 2027 e 2028.