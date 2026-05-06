Paolla Oliveira revela encontro com Shakira antes de megashow em Copacabana e surpreende fãs

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Heider Sacramento
Publicado em 6 de maio de 2026 às 23:07
Paolla Oliveira movimentou as redes sociais ao publicar registros ao lado de Shakira nos bastidores do megashow da cantora em Copacabana, no último sábado (2). O encontro entre as duas aconteceu pouco antes da apresentação histórica da artista colombiana na praia carioca.
Nas imagens compartilhadas no Instagram, Paolla aparece sorridente ao lado de Shakira e celebrou o momento especial vivido antes do evento. “Uma noite que levarei para sempre no coração!”, escreveu a atriz na legenda da publicação.
O show de Shakira transformou a praia de Copacabana em um verdadeiro mar de fãs. Segundo estimativa da Riotur, cerca de 2 milhões de pessoas acompanharam a apresentação gratuita da cantora no Rio de Janeiro.
Shakira em Copacabana
O encontro entre as artistas rapidamente viralizou nas redes sociais e rendeu milhares de comentários de fãs brasileiros e internacionais, que celebraram o momento entre duas das maiores estrelas da música e da televisão latina.