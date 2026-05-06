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Paolla Oliveira revela encontro com Shakira antes de megashow em Copacabana e surpreende fãs

Atriz compartilhou encontro com a cantora após apresentação que reuniu cerca de 2 milhões de pessoas no Rio

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 6 de maio de 2026 às 23:07

Paolla Oliveira encontrou Shakira antes do show histórico da cantora em Copacabana
Paolla Oliveira encontrou Shakira antes do show histórico da cantora em Copacabana Crédito: Reprodução

Paolla Oliveira movimentou as redes sociais ao publicar registros ao lado de Shakira nos bastidores do megashow da cantora em Copacabana, no último sábado (2). O encontro entre as duas aconteceu pouco antes da apresentação histórica da artista colombiana na praia carioca.

Nas imagens compartilhadas no Instagram, Paolla aparece sorridente ao lado de Shakira e celebrou o momento especial vivido antes do evento. “Uma noite que levarei para sempre no coração!”, escreveu a atriz na legenda da publicação.

O show de Shakira transformou a praia de Copacabana em um verdadeiro mar de fãs. Segundo estimativa da Riotur, cerca de 2 milhões de pessoas acompanharam a apresentação gratuita da cantora no Rio de Janeiro.

Shakira em Copacabana

how histórico de Shakira reuniu cerca de 2 milhões de pessoas em Copacabana, no Rio de Janeiro por Reprodução
how histórico de Shakira reuniu cerca de 2 milhões de pessoas em Copacabana, no Rio de Janeiro por Reprodução
how histórico de Shakira reuniu cerca de 2 milhões de pessoas em Copacabana, no Rio de Janeiro por Reprodução
how histórico de Shakira reuniu cerca de 2 milhões de pessoas em Copacabana, no Rio de Janeiro por Reprodução
how histórico de Shakira reuniu cerca de 2 milhões de pessoas em Copacabana, no Rio de Janeiro por Reprodução
how histórico de Shakira reuniu cerca de 2 milhões de pessoas em Copacabana, no Rio de Janeiro por Reprodução
how histórico de Shakira reuniu cerca de 2 milhões de pessoas em Copacabana, no Rio de Janeiro por Reprodução
how histórico de Shakira reuniu cerca de 2 milhões de pessoas em Copacabana, no Rio de Janeiro por Reprodução
how histórico de Shakira reuniu cerca de 2 milhões de pessoas em Copacabana, no Rio de Janeiro por Reprodução
how histórico de Shakira reuniu cerca de 2 milhões de pessoas em Copacabana, no Rio de Janeiro por Reprodução
how histórico de Shakira reuniu cerca de 2 milhões de pessoas em Copacabana, no Rio de Janeiro por Reprodução
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how histórico de Shakira reuniu cerca de 2 milhões de pessoas em Copacabana, no Rio de Janeiro por Reprodução
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how histórico de Shakira reuniu cerca de 2 milhões de pessoas em Copacabana, no Rio de Janeiro por Reprodução

O encontro entre as artistas rapidamente viralizou nas redes sociais e rendeu milhares de comentários de fãs brasileiros e internacionais, que celebraram o momento entre duas das maiores estrelas da música e da televisão latina.

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