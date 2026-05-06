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Enquete da Casa do Patrão aponta disputa acirrada e possível eliminação surpreendente no Tá na Reta

Diferença pequena entre participantes movimenta votação e ameaça favoritos do público

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 6 de maio de 2026 às 22:08

R$ 625,00
R$ 625,00 Crédito: Divulgação

A nova berlinda da Casa do Patrão começou pegando fogo nas redes sociais e já indica uma disputa apertada entre os emparedados. Segundo parcial da enquete, Sheila Barbosa aparece na liderança para permanecer no jogo, mas a diferença para Luiza Parlote segue apertada e mantém o resultado indefinido.

Até o momento, Sheila soma 38,5% dos votos, enquanto Luiza aparece logo atrás com 33,46%. Já Thiago Monteiro ocupa a última colocação da votação popular, com 28,04%, e desponta como o participante mais ameaçado de deixar o reality.

A diferença relativamente pequena entre os três nomes aumentou a mobilização dos fãs nas redes sociais, principalmente após a formação intensa do segundo Tá na Reta da temporada.

Participantes da Casa do Patrão

Alexandre Vinicius - Aos 33 anos, o vendedor do subúrbio do Rio promete agitar as festas da Casa do Patrão. Ex-dançarino de funk do grupo Os Delícias por Divulgação
Andressa - Piauiense de 22 anos, é vendedora, estudante de enfermagem e mora em Canoas (RS), onde busca novas oportunidades por Divulgação
Bianca Becker - Aos 26 anos, Bianca mora com a mãe no RS, trabalha como massoterapeuta e é a atual Miss Grand Rio Grande do Sul por Divulgação
Jackson da Fonseca - Curitibano de 42 anos, é policial civil há 15 anos. Solteiro, diz gostar de aplicativos de relacionamento por Divulgação
João Victor Cassoli - Natural de Macaé, tem 29 anos, é engenheiro de produção e está desempregado. Faz bicos em pet shops e lives nas redes sociais por Divulgação
Jovan Nascimento - Recifense, é pai de um menino de 6 anos, trabalha como motoboy e também atua como instrutor de capoeira e praticante de Muay Thai por Divulgação
Luís Fellipe Alvim - Brasiliense de 31 anos, é formado em Educação Física, trabalha como motorista de aplicativo e ajuda a sustentar a família por Divulgação
Luiza Parlote - Natural do Espírito Santo, vive em Rondônia e trabalha com revenda de cosméticos, bijuterias e bicos como secretária e vendedora por Divulgação
Marcelo Skova - Paulistano da Zona Leste, é produtor de eventos, massoterapeuta, pai de um menino de 3 anos e apaixonado por pagode e samba por Divulgação
Mariana Bernardino - Moradora de Madureira, no Rio, tem 25 anos, é trancista e dona de um salão especializado em cabelos afro por Divulgação
Marina Keller - Consultora comercial de 26 anos, nasceu em Belém, já morou em Portugal e hoje vive em Florianópolis. por Divulgação
Matheus Barros - Gaúcho de 23 anos, é lutador de MMA, professor de artes marciais e também trabalha como marido de aluguel por Divulgação
Morena - Cearense de 27 anos, trabalha em uma pousada em Jericoacoara, divulga festas locais e ama praia, surf e altinha por Divulgação
Nataly Silva - Recifense de 30 anos, mãe adotiva de uma menina de 5 anos, trabalha como ambulante vendendo doces e chocolates por Reprodução
Nikita Salvador - Mineira de 39 anos, é advogada de Direito da Família, estrategista digital e entrou no reality com o sonho de ser mãe por Divulgação
Sheila Barbosa - Baiana de Salvador, tem 51 anos, é policial militar há 22 anos, psicóloga e ex-professora de matemática por Divulgação
Thiago - Goiano de 23 anos, é atleta, campeão estadual de corrida e formado em Educação Física por Divulgação
Vivão - Baiano de Salvador, começou sua trajetória artística nas ruas da cidade, virou estilista em São Paulo e já veste celebridades por Divulgação
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Alexandre Vinicius - Aos 33 anos, o vendedor do subúrbio do Rio promete agitar as festas da Casa do Patrão. Ex-dançarino de funk do grupo Os Delícias por Divulgação

A berlinda começou a ser desenhada após a Prova do Poder do Voto, vencida por Alexandre Vinicius. Com a vantagem nas mãos, ele teve o direito de indicar diretamente um participante para a zona de risco. Na sequência, a Patroa da semana, Morena Lira, colocou Luiza na berlinda ao justificar falta de conexão estratégica dentro do jogo. “Eu tentei ter mais aproximação, mas ainda não consegui ver o movimento dela”, afirmou.

Logo depois, Alexandre utilizou seu poder para indicar Sheila Barbosa, apesar de elogiar a colega durante a justificativa. “É uma ótima pessoa, mas não consigo confiar no jogo dela”, declarou.

O terceiro nome surgiu na votação da casa. Thiago Monteiro recebeu 11 votos dos participantes e acabou fechando o Tá na Reta da semana, consolidando uma berlinda marcada por alianças expostas e movimentações estratégicas dentro da mansão.

Com a votação apertada, internautas já apontam a possibilidade de uma eliminação surpreendente dependendo da força dos mutirões nas próximas horas.

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