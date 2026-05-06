REALITY SHOW

Enquete da Casa do Patrão aponta disputa acirrada e possível eliminação surpreendente no Tá na Reta

Diferença pequena entre participantes movimenta votação e ameaça favoritos do público

Heider Sacramento

Publicado em 6 de maio de 2026 às 22:08

R$ 625,00 Crédito: Divulgação

A nova berlinda da Casa do Patrão começou pegando fogo nas redes sociais e já indica uma disputa apertada entre os emparedados. Segundo parcial da enquete, Sheila Barbosa aparece na liderança para permanecer no jogo, mas a diferença para Luiza Parlote segue apertada e mantém o resultado indefinido.

Até o momento, Sheila soma 38,5% dos votos, enquanto Luiza aparece logo atrás com 33,46%. Já Thiago Monteiro ocupa a última colocação da votação popular, com 28,04%, e desponta como o participante mais ameaçado de deixar o reality.

A diferença relativamente pequena entre os três nomes aumentou a mobilização dos fãs nas redes sociais, principalmente após a formação intensa do segundo Tá na Reta da temporada.

Participantes da Casa do Patrão 1 de 18

A berlinda começou a ser desenhada após a Prova do Poder do Voto, vencida por Alexandre Vinicius. Com a vantagem nas mãos, ele teve o direito de indicar diretamente um participante para a zona de risco. Na sequência, a Patroa da semana, Morena Lira, colocou Luiza na berlinda ao justificar falta de conexão estratégica dentro do jogo. “Eu tentei ter mais aproximação, mas ainda não consegui ver o movimento dela”, afirmou.

Logo depois, Alexandre utilizou seu poder para indicar Sheila Barbosa, apesar de elogiar a colega durante a justificativa. “É uma ótima pessoa, mas não consigo confiar no jogo dela”, declarou.

O terceiro nome surgiu na votação da casa. Thiago Monteiro recebeu 11 votos dos participantes e acabou fechando o Tá na Reta da semana, consolidando uma berlinda marcada por alianças expostas e movimentações estratégicas dentro da mansão.