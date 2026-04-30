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Enquete Casa do Patrão: Marina, Jovan ou Skova; quem deve ficar no 1º Tá na Reta

Primeira berlinda do reality foi formada com indicação do Patrão, poder especial e votação da casa; público decide quem continua no jogo

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 30 de abril de 2026 às 00:09

Marina, Jovan e Skova disputam permanência no 1º Tá na Reta
Marina, Jovan e Skova disputam permanência no 1º Tá na Reta Crédito: Reprodução

A primeira berlinda da Casa do Patrão já está formada, e o jogo começa a ganhar contornos mais claros. Na noite desta quarta-feira (29), Marina, Jovan e Skova foram parar no Tá na Reta, a zona de risco do programa.

Agora, a decisão passa para o público: quem deve continuar na disputa?

Como foi formado o Tá na Reta

A dinâmica da semana misturou poder individual, estratégia e votação aberta. O primeiro nome definido foi o de Marina, indicada diretamente por Luis Fellipe, o Patrão da semana. Ao justificar a escolha, ele citou distância no jogo e falta de leitura sobre a adversária. “Apesar de não ter tido muito contato, eu ainda não entendi muito como ela joga”, disse.

Participantes da Casa do Patrão

Alexandre Vinicius - Aos 33 anos, o vendedor do subúrbio do Rio promete agitar as festas da Casa do Patrão. Ex-dançarino de funk do grupo Os Delícias por Divulgação
Andressa - Piauiense de 22 anos, é vendedora, estudante de enfermagem e mora em Canoas (RS), onde busca novas oportunidades por Divulgação
Bianca Becker - Aos 26 anos, Bianca mora com a mãe no RS, trabalha como massoterapeuta e é a atual Miss Grand Rio Grande do Sul por Divulgação
Jackson da Fonseca - Curitibano de 42 anos, é policial civil há 15 anos. Solteiro, diz gostar de aplicativos de relacionamento por Divulgação
João Victor Cassoli - Natural de Macaé, tem 29 anos, é engenheiro de produção e está desempregado. Faz bicos em pet shops e lives nas redes sociais por Divulgação
Jovan Nascimento - Recifense, é pai de um menino de 6 anos, trabalha como motoboy e também atua como instrutor de capoeira e praticante de Muay Thai por Divulgação
Luís Fellipe Alvim - Brasiliense de 31 anos, é formado em Educação Física, trabalha como motorista de aplicativo e ajuda a sustentar a família por Divulgação
Luiza Parlote - Natural do Espírito Santo, vive em Rondônia e trabalha com revenda de cosméticos, bijuterias e bicos como secretária e vendedora por Divulgação
Marcelo Skova - Paulistano da Zona Leste, é produtor de eventos, massoterapeuta, pai de um menino de 3 anos e apaixonado por pagode e samba por Divulgação
Mariana Bernardino - Moradora de Madureira, no Rio, tem 25 anos, é trancista e dona de um salão especializado em cabelos afro por Divulgação
Marina Keller - Consultora comercial de 26 anos, nasceu em Belém, já morou em Portugal e hoje vive em Florianópolis. por Divulgação
Matheus Barros - Gaúcho de 23 anos, é lutador de MMA, professor de artes marciais e também trabalha como marido de aluguel por Divulgação
Morena - Cearense de 27 anos, trabalha em uma pousada em Jericoacoara, divulga festas locais e ama praia, surf e altinha por Divulgação
Nataly Silva - Recifense de 30 anos, mãe adotiva de uma menina de 5 anos, trabalha como ambulante vendendo doces e chocolates por Reprodução
Nikita Salvador - Mineira de 39 anos, é advogada de Direito da Família, estrategista digital e entrou no reality com o sonho de ser mãe por Divulgação
Sheila Barbosa - Baiana de Salvador, tem 51 anos, é policial militar há 22 anos, psicóloga e ex-professora de matemática por Divulgação
Thiago - Goiano de 23 anos, é atleta, campeão estadual de corrida e formado em Educação Física por Divulgação
Vivão - Baiano de Salvador, começou sua trajetória artística nas ruas da cidade, virou estilista em São Paulo e já veste celebridades por Divulgação
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Alexandre Vinicius - Aos 33 anos, o vendedor do subúrbio do Rio promete agitar as festas da Casa do Patrão. Ex-dançarino de funk do grupo Os Delícias por Divulgação

Na sequência, Thiago, que venceu a Prova do Poder do Voto, colocou Jovan na berlinda. O argumento foi o baixo destaque do participante dentro da casa até agora.

Já a terceira vaga veio pela votação dos participantes. Após indicar nomes para a mira, Luis viu a casa escolher Skova como o mais votado da noite.

Clima de jogo começa a aparecer

O primeiro Tá na Reta expõe diferentes perfis: Marina, alvo direto do Patrão; Jovan, indicado por estratégia; e Skova, escolhido pela casa. A formação mostra que alianças começam a se desenhar, e que o voto coletivo pode pesar nas próximas semanas.

A eliminação acontece nesta quinta-feira (30), quando o público define quem deixa o reality.

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