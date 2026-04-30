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Heider Sacramento
Publicado em 30 de abril de 2026 às 00:09
A primeira berlinda da Casa do Patrão já está formada, e o jogo começa a ganhar contornos mais claros. Na noite desta quarta-feira (29), Marina, Jovan e Skova foram parar no Tá na Reta, a zona de risco do programa.
Agora, a decisão passa para o público: quem deve continuar na disputa?
Como foi formado o Tá na Reta
A dinâmica da semana misturou poder individual, estratégia e votação aberta. O primeiro nome definido foi o de Marina, indicada diretamente por Luis Fellipe, o Patrão da semana. Ao justificar a escolha, ele citou distância no jogo e falta de leitura sobre a adversária. “Apesar de não ter tido muito contato, eu ainda não entendi muito como ela joga”, disse.
Participantes da Casa do Patrão
Na sequência, Thiago, que venceu a Prova do Poder do Voto, colocou Jovan na berlinda. O argumento foi o baixo destaque do participante dentro da casa até agora.
Já a terceira vaga veio pela votação dos participantes. Após indicar nomes para a mira, Luis viu a casa escolher Skova como o mais votado da noite.
Clima de jogo começa a aparecer
O primeiro Tá na Reta expõe diferentes perfis: Marina, alvo direto do Patrão; Jovan, indicado por estratégia; e Skova, escolhido pela casa. A formação mostra que alianças começam a se desenhar, e que o voto coletivo pode pesar nas próximas semanas.
A eliminação acontece nesta quinta-feira (30), quando o público define quem deixa o reality.