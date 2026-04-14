BERLINDA

Enquete BBB 26: Ana Paula Renault, Jordana e Juliano Floss, quem deve ser eliminado no Paredão?

Berlinda movimenta torcidas e pode mudar os rumos da reta final do reality

Heider Sacramento

Publicado em 14 de abril de 2026 às 23:45

Novo Paredão esquenta o BBB 26 a poucos dias da final Crédito: Divulgação

O novo Paredão do Big Brother Brasil 26 está formado e promete mexer diretamente com o jogo na semana mais importante da temporada. Ana Paula Renault, Jordana e Juliano Floss disputam a permanência na casa mais vigiada do Brasil em uma berlinda decisiva, que antecede os últimos dias do reality.

Antes do resultado oficial, que será revelado na próxima quinta-feira (16), o público já pode opinar e participar da enquete do CORREIO para escolher quem deve deixar a disputa.

O 17º Paredão foi formado pela indicação do Líder, pelo participante mais votado pela casa e por uma dinâmica especial, aumentando ainda mais a tensão dentro da casa.

Saiba os signos dos participantes do BBB 26 1 de 23

Com o programa em modo turbo, cada eliminação passou a ter peso dobrado. A proximidade da grande final transforma qualquer saída em peça-chave para a definição do Top 5 e da corrida pelo prêmio milionário.

A reta final do BBB 26 vem sendo marcada por estratégias intensas, alianças estremecidas e decisões rápidas. Sem tempo para recuperar terreno, os jogadores precisam agir com precisão para seguir no jogo.