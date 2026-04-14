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Enquete BBB 26: Ana Paula Renault, Jordana e Juliano Floss, quem deve ser eliminado no Paredão?

Berlinda movimenta torcidas e pode mudar os rumos da reta final do reality

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 14 de abril de 2026 às 23:45

Novo Paredão esquenta o BBB 26 a poucos dias da final Crédito: Divulgação

O novo Paredão do Big Brother Brasil 26 está formado e promete mexer diretamente com o jogo na semana mais importante da temporada. Ana Paula Renault, Jordana e Juliano Floss disputam a permanência na casa mais vigiada do Brasil em uma berlinda decisiva, que antecede os últimos dias do reality.

Antes do resultado oficial, que será revelado na próxima quinta-feira (16), o público já pode opinar e participar da enquete do CORREIO para escolher quem deve deixar a disputa.

O 17º Paredão foi formado pela indicação do Líder, pelo participante mais votado pela casa e por uma dinâmica especial, aumentando ainda mais a tensão dentro da casa.

Saiba os signos dos participantes do BBB 26

Alberto Cowboy é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo
Aline Campos é do signo de Libra por Manoella Mello/TV Globo
Ana Paula Renault é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Babu Santana é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Breno é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Brigido é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Chaiany é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo
Edilson Capetinha é do signo de Virgem por Manoella Mello/TV Globo
Gabriela é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Jonas Sulzbach é do signo de Aquário por Manoella Mello/TV Globo
Jordana é do signo de Leão por Manoella Mello/TV Globo
Juliano Floss é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Leandro é do signo de Capricórnio por Manoella Mello/TV Globo
Marcelo é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Marciele é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
Matheus é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Maxiane é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
Milena é do signo de Peixes por Manoella Mello/TV Globo
Paulo Augusto é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Samira é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Sarah Andrade é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
Sol Vega é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Solange Couto é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
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Alberto Cowboy é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo

Com o programa em modo turbo, cada eliminação passou a ter peso dobrado. A proximidade da grande final transforma qualquer saída em peça-chave para a definição do Top 5 e da corrida pelo prêmio milionário.

A reta final do BBB 26 vem sendo marcada por estratégias intensas, alianças estremecidas e decisões rápidas. Sem tempo para recuperar terreno, os jogadores precisam agir com precisão para seguir no jogo.

Agora, o público decide quem continua sonhando com a final e quem dá adeus à disputa.

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