REALITY SHOW

Enquete Casa do Patrão: Luiza, Sheila ou Thiago; quem deve ficar no 2º Tá na Reta

Berlinda é formada após dinâmica intensa e votação da casa; público define quem continua no reality

Heider Sacramento

Publicado em 6 de maio de 2026 às 00:12

Luiza, Sheila e Thiago estão no Tá na Reta Crédito: Divulgação

A noite de votação na Casa do Patrão entregou exatamente o que o público espera: tensão, estratégia e um Tá na Reta com peso de decisão. Estão na berlinda Luiza Parlote, Sheila Barbosa e Thiago Monteiro.

Tudo começou com a Prova do Poder do Voto, convocada por Leandro Hassum. Quem levou a melhor foi Alexandre Vinicius, garantindo o direito de colocar um rival direto na zona de risco. Na sequência, a Patroa da semana, Morena Lira, fez sua indicação e escolheu Luiza. Segundo ela, faltou conexão dentro do jogo. “Eu tentei ter mais aproximação, mas ainda não consegui ver o movimento dela”, justificou.

O segundo nome veio através do poder conquistado na prova. Vini indicou Sheila, mesmo reconhecendo qualidades na colega. “É uma ótima pessoa, mas não consigo confiar no jogo dela”, disse.

Participantes da Casa do Patrão 1 de 18