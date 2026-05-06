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Enquete Casa do Patrão: Luiza, Sheila ou Thiago; quem deve ficar no 2º Tá na Reta

Berlinda é formada após dinâmica intensa e votação da casa; público define quem continua no reality

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 6 de maio de 2026 às 00:12

Luiza, Sheila e Thiago estão no Tá na Reta  Crédito: Divulgação

A noite de votação na Casa do Patrão entregou exatamente o que o público espera: tensão, estratégia e um Tá na Reta com peso de decisão. Estão na berlinda Luiza Parlote, Sheila Barbosa e Thiago Monteiro.

Tudo começou com a Prova do Poder do Voto, convocada por Leandro Hassum. Quem levou a melhor foi Alexandre Vinicius, garantindo o direito de colocar um rival direto na zona de risco. Na sequência, a Patroa da semana, Morena Lira, fez sua indicação e escolheu Luiza. Segundo ela, faltou conexão dentro do jogo. “Eu tentei ter mais aproximação, mas ainda não consegui ver o movimento dela”, justificou.

O segundo nome veio através do poder conquistado na prova. Vini indicou Sheila, mesmo reconhecendo qualidades na colega. “É uma ótima pessoa, mas não consigo confiar no jogo dela”, disse.

Participantes da Casa do Patrão

Alexandre Vinicius - Aos 33 anos, o vendedor do subúrbio do Rio promete agitar as festas da Casa do Patrão. Ex-dançarino de funk do grupo Os Delícias por Divulgação
Andressa - Piauiense de 22 anos, é vendedora, estudante de enfermagem e mora em Canoas (RS), onde busca novas oportunidades por Divulgação
Bianca Becker - Aos 26 anos, Bianca mora com a mãe no RS, trabalha como massoterapeuta e é a atual Miss Grand Rio Grande do Sul por Divulgação
Jackson da Fonseca - Curitibano de 42 anos, é policial civil há 15 anos. Solteiro, diz gostar de aplicativos de relacionamento por Divulgação
João Victor Cassoli - Natural de Macaé, tem 29 anos, é engenheiro de produção e está desempregado. Faz bicos em pet shops e lives nas redes sociais por Divulgação
Jovan Nascimento - Recifense, é pai de um menino de 6 anos, trabalha como motoboy e também atua como instrutor de capoeira e praticante de Muay Thai por Divulgação
Luís Fellipe Alvim - Brasiliense de 31 anos, é formado em Educação Física, trabalha como motorista de aplicativo e ajuda a sustentar a família por Divulgação
Luiza Parlote - Natural do Espírito Santo, vive em Rondônia e trabalha com revenda de cosméticos, bijuterias e bicos como secretária e vendedora por Divulgação
Marcelo Skova - Paulistano da Zona Leste, é produtor de eventos, massoterapeuta, pai de um menino de 3 anos e apaixonado por pagode e samba por Divulgação
Mariana Bernardino - Moradora de Madureira, no Rio, tem 25 anos, é trancista e dona de um salão especializado em cabelos afro por Divulgação
Marina Keller - Consultora comercial de 26 anos, nasceu em Belém, já morou em Portugal e hoje vive em Florianópolis. por Divulgação
Matheus Barros - Gaúcho de 23 anos, é lutador de MMA, professor de artes marciais e também trabalha como marido de aluguel por Divulgação
Morena - Cearense de 27 anos, trabalha em uma pousada em Jericoacoara, divulga festas locais e ama praia, surf e altinha por Divulgação
Nataly Silva - Recifense de 30 anos, mãe adotiva de uma menina de 5 anos, trabalha como ambulante vendendo doces e chocolates por Reprodução
Nikita Salvador - Mineira de 39 anos, é advogada de Direito da Família, estrategista digital e entrou no reality com o sonho de ser mãe por Divulgação
Sheila Barbosa - Baiana de Salvador, tem 51 anos, é policial militar há 22 anos, psicóloga e ex-professora de matemática por Divulgação
Thiago - Goiano de 23 anos, é atleta, campeão estadual de corrida e formado em Educação Física por Divulgação
Vivão - Baiano de Salvador, começou sua trajetória artística nas ruas da cidade, virou estilista em São Paulo e já veste celebridades por Divulgação
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Alexandre Vinicius - Aos 33 anos, o vendedor do subúrbio do Rio promete agitar as festas da Casa do Patrão. Ex-dançarino de funk do grupo Os Delícias por Divulgação

A formação seguiu com a votação da casa, que escancarou alianças e votos concentrados. Thiago acabou sendo o mais votado da rodada, acumulando 11 indicações e garantindo a última vaga no Tá na Reta.

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