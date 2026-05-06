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Heider Sacramento
Publicado em 6 de maio de 2026 às 00:12
A noite de votação na Casa do Patrão entregou exatamente o que o público espera: tensão, estratégia e um Tá na Reta com peso de decisão. Estão na berlinda Luiza Parlote, Sheila Barbosa e Thiago Monteiro.
Tudo começou com a Prova do Poder do Voto, convocada por Leandro Hassum. Quem levou a melhor foi Alexandre Vinicius, garantindo o direito de colocar um rival direto na zona de risco. Na sequência, a Patroa da semana, Morena Lira, fez sua indicação e escolheu Luiza. Segundo ela, faltou conexão dentro do jogo. “Eu tentei ter mais aproximação, mas ainda não consegui ver o movimento dela”, justificou.
O segundo nome veio através do poder conquistado na prova. Vini indicou Sheila, mesmo reconhecendo qualidades na colega. “É uma ótima pessoa, mas não consigo confiar no jogo dela”, disse.
Participantes da Casa do Patrão
A formação seguiu com a votação da casa, que escancarou alianças e votos concentrados. Thiago acabou sendo o mais votado da rodada, acumulando 11 indicações e garantindo a última vaga no Tá na Reta.