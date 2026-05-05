JUSTIÇA

O que diz o acordo entre Murilo Huff e Dona Ruth sobre Léo e patrimônio milionário de Marília Mendonça

Trégua na Justiça define guarda provisória, amplia convivência e envolve direitos avaliados em até R$ 500 milhões

Heider Sacramento

Publicado em 5 de maio de 2026 às 21:46

Murilo Huff e Dona Ruth fecham acordo por Léo e avançam em disputa por patrimônio milionário Crédito: Reprodução

A disputa familiar envolvendo Murilo Huff e Ruth Moreira ganhou um novo rumo após um acordo que coloca fim, ao menos por agora, à batalha judicial pelo pequeno Léo. Filho do cantor com Marília Mendonça, o menino está no centro de uma negociação que vai além da convivência familiar e encosta em um patrimônio milionário.

Pelo entendimento firmado, a guarda provisória permanece com o pai, mas houve uma mudança importante na rotina. As visitas à família materna passam a ser mais flexíveis, sem a rigidez anterior definida pela Justiça, que previa encontros quinzenais. A nova dinâmica foi construída, segundo fontes, a partir de uma iniciativa do próprio Murilo, que nunca teria cogitado afastar o filho da avó.

O acordo também ajuda a esfriar o clima de confronto que vinha se intensificando nas últimas semanas, marcado por acusações públicas e decisões judiciais. Nos bastidores, a avaliação é que a prioridade passou a ser reduzir o desgaste e preservar a convivência de Léo com ambos os lados da família.

Marília Mendonça, Murilo Huff, Léo e Dona Ruth 1 de 8

Mas o entendimento não se limita à guarda. Parte das conversas envolve diretamente o legado deixado por Marília Mendonça. Direitos autorais, fonogramas e gravações inéditas da cantora entram na equação, em um conjunto de ativos que pode ultrapassar R$ 300 milhões apenas na obra musical.

Quando somados aos bens adquiridos em vida, o patrimônio ligado à artista pode chegar a cerca de R$ 500 milhões, o que amplia o peso das decisões tomadas agora. A trégua, nesse cenário, não apenas reorganiza a relação familiar, mas também abre caminho para definições futuras sobre a gestão desse acervo.