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Stênio Garcia garante aluguel de R$ 5 mil da ex após decisão judicial e disputa por imóvel segue aberta

Ator trava batalha com ex-mulher e filhas por apartamento em Ipanema e diz enfrentar dificuldades financeiras

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 5 de maio de 2026 às 18:37

Stênio Garcia passou mal após reportagem com suas filhas em programa de TV
Stênio vence na Justiça e garante R$ 5 mil por mês da ex  Crédito: Reprodução

conseguiu uma decisão favorável que obriga a ex-mulher, Clarice Piovesan, a pagar R$ 5 mil mensais pelo uso de um apartamento em Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro. O imóvel é o centro de uma ação movida pelo artista, que tenta retomar a posse do bem onde a ex vive desde a separação do casal, em 1983.

A decisão foi confirmada pela defesa do ator, que classificou o resultado como parcial. Segundo o advogado Sérgio Figueiredo, o valor mensal representa um alívio imediato, mas o foco principal segue sendo a recuperação definitiva do imóvel. A disputa judicial continua em andamento.

O apartamento foi doado às filhas do ator ainda na infância, mas com cláusula de usufruto vitalício em favor de Stênio. Agora, ele afirma que deseja voltar a morar no local, mas enfrenta resistência das herdeiras, Cássia Garcia e Gaya Garcia, que, segundo ele, se recusam a entregar a posse do imóvel.

Mansão de Stênio Garcia

Casa de Stênio Garcia por Reprodução
Casa de Stênio Garcia por Reprodução
Casa de Stênio Garcia por Reprodução
Casa de Stênio Garcia por Reprodução
Casa de Stênio Garcia por Reprodução
Casa de Stênio Garcia por Reprodução
Casa de Stênio Garcia por Reprodução
Casa de Stênio Garcia por Reprodução
Casa de Stênio Garcia por Reprodução
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Casa de Stênio Garcia por Reprodução
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Casa de Stênio Garcia por Reprodução

Além da retomada do apartamento, o ator pede na Justiça uma indenização de R$ 200 mil e acusa as filhas de abandono afetivo e material. Ele afirma que, desde que deixou a TV Globo, enfrenta dificuldades financeiras e vive com uma renda mensal de cerca de R$ 7 mil ao lado da esposa, Mari Saade, valor que não cobriria despesas básicas como plano de saúde e medicamentos.

As filhas, por sua vez, contestam a versão do pai. Em entrevista ao Domingo Espetacular, elas negaram qualquer situação de abandono e afirmaram que o ator não enfrenta vulnerabilidade financeira. “Ele nunca precisou de ajuda nenhuma”, disse Gaya. Cássia reforçou que houve tentativa de aproximação ao longo dos anos, mas sem retorno por parte do pai.

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