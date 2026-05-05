POLÊMICA

Stênio Garcia garante aluguel de R$ 5 mil da ex após decisão judicial e disputa por imóvel segue aberta

Ator trava batalha com ex-mulher e filhas por apartamento em Ipanema e diz enfrentar dificuldades financeiras

Heider Sacramento

Publicado em 5 de maio de 2026 às 18:37

Stênio vence na Justiça e garante R$ 5 mil por mês da ex Crédito: Reprodução

conseguiu uma decisão favorável que obriga a ex-mulher, Clarice Piovesan, a pagar R$ 5 mil mensais pelo uso de um apartamento em Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro. O imóvel é o centro de uma ação movida pelo artista, que tenta retomar a posse do bem onde a ex vive desde a separação do casal, em 1983.

A decisão foi confirmada pela defesa do ator, que classificou o resultado como parcial. Segundo o advogado Sérgio Figueiredo, o valor mensal representa um alívio imediato, mas o foco principal segue sendo a recuperação definitiva do imóvel. A disputa judicial continua em andamento.

O apartamento foi doado às filhas do ator ainda na infância, mas com cláusula de usufruto vitalício em favor de Stênio. Agora, ele afirma que deseja voltar a morar no local, mas enfrenta resistência das herdeiras, Cássia Garcia e Gaya Garcia, que, segundo ele, se recusam a entregar a posse do imóvel.

Mansão de Stênio Garcia 1 de 11

Além da retomada do apartamento, o ator pede na Justiça uma indenização de R$ 200 mil e acusa as filhas de abandono afetivo e material. Ele afirma que, desde que deixou a TV Globo, enfrenta dificuldades financeiras e vive com uma renda mensal de cerca de R$ 7 mil ao lado da esposa, Mari Saade, valor que não cobriria despesas básicas como plano de saúde e medicamentos.