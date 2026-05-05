NOVELA DAS 9

Hoje (5 de maio) em Três Graças: Gerluce conquista guarda da neta e Ferette enfrenta despejo

Capítulo desta terça reúne viradas familiares, decisão judicial e tensão envolvendo o empresário

Heider Sacramento

Publicado em 5 de maio de 2026 às 08:00

Gerluce consegue guarda da neta e Ferette enfrenta despejo em capítulo decisivo Crédito: Reprodução

O capítulo desta terça-feira (5) de Três Graças chega com decisões que mudam o rumo de vários personagens, com destaque para a vitória de Gerluce na Justiça e a queda de Ferette dentro da própria casa.

Logo no início, o clima pesa entre Joélly e Lena. Sem abrir espaço para reconciliação, Joélly deixa claro que não pretende perdoar o que aconteceu, reforçando um rompimento que impacta diretamente os próximos desdobramentos da trama. Enquanto isso, nos bastidores jurídicos, os advogados de Ferette conseguem libertar Arminda da prisão, mudando o cenário para o empresário.

Elenco de "Três Graças" 1 de 37

Mas é no núcleo familiar que acontece uma das principais viradas. Gerluce consegue na Justiça a guarda provisória da neta, consolidando uma disputa que vinha se arrastando. A decisão chega em paralelo a outro momento delicado, quando Raul é informado de que será indiciado pela venda da própria filha, o que intensifica ainda mais o drama.

Mesmo diante da acusação, Raul protagoniza uma cena mais íntima ao se emocionar ao ver a filha dormindo ao seu lado e de Joélly, trazendo um contraste entre a situação judicial e o vínculo afetivo.

Do outro lado da história, Ferette também enfrenta consequências diretas. Zenilda, Lorena e Leonardo chegam à casa do empresário acompanhados por um oficial de Justiça para cumprir uma ordem de despejo, colocando o vilão contra a parede e abrindo uma nova fase de conflito.