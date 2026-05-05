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Hoje (5 de maio) em Três Graças: Gerluce conquista guarda da neta e Ferette enfrenta despejo

Capítulo desta terça reúne viradas familiares, decisão judicial e tensão envolvendo o empresário

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 5 de maio de 2026 às 08:00

Gerluce consegue guarda da neta e Ferette enfrenta despejo em capítulo decisivo
Gerluce consegue guarda da neta e Ferette enfrenta despejo em capítulo decisivo Crédito: Reprodução

O capítulo desta terça-feira (5) de Três Graças chega com decisões que mudam o rumo de vários personagens, com destaque para a vitória de Gerluce na Justiça e a queda de Ferette dentro da própria casa.

Logo no início, o clima pesa entre Joélly e Lena. Sem abrir espaço para reconciliação, Joélly deixa claro que não pretende perdoar o que aconteceu, reforçando um rompimento que impacta diretamente os próximos desdobramentos da trama. Enquanto isso, nos bastidores jurídicos, os advogados de Ferette conseguem libertar Arminda da prisão, mudando o cenário para o empresário.

Elenco de "Três Graças"

Paulinho por auto-upload
Arminda por auto-upload
Gerluce é surpreendida por Paulinho e acaba presa em Três Graças por Estevam Avellar/Rede Globo
Gerluce é surpreendida por Paulinho e acaba presa em Três Graças por Estevam Avellar/Rede Globo
Gerluce é surpreendida por Paulinho e acaba presa em Três Graças por Estevam Avellar/Rede Globo
Gerluce é surpreendida por Paulinho e acaba presa em Três Graças por Estevam Avellar/Rede Globo
Viviane é presa em flagrante e confronto familiar marca capítulo de Três Graças por Reprodução/Globoplay
Juquinha (Gabriela Medvedovski) e Lorena (Alanis Guillen) ganham spin-off de 'Três Graças' com a novela vertical 'Loquinha' por Reprodução/Beatriz Damy
Lucélia, personagem de Daphne Bozaski em 'Três Graças', também estará em 'Loquinha' por Reprodução/TV Globo
Samira confirma que Raul é filho de Ferette e vira a trama de Três Graças por Divulgação/TV Globo
Consuelo (Viviane Araujo) e Misael (Belo) em 'Três Graças' por Fábio Rocha/Rede Globo
Ferette morre nos capítulos finais de Três Graças e deixa todos os personagens sob suspeita por Reprodução/TV Globo
Consuelo (Viviane Araujo) e Misael (Belo) em 'Três Graças' por Reprodução | TV Globo
Cirurgia forçada, ameaça em vídeo e alerta sobre Arminda agitam Três Graças por Reprodução/TV Globo
Bagdá em Três Graças por Reprodução/TV Globo
Bagdá em Três Graças por Reprodução/TV Globo
Bagdá em Três Graças por Reprodução/TV Globo
Após a morte de Célio, Três Graças entra em clima de tensão por Divulgação/TV Globo
Consuelo reaparece no ferro velho para ajudar Misael em ' por Reprodução | Globo
Misael planeja matar Ferette em 'Três Graças' por Reprodução | Globo
Arminda vai atrás de Raul na Chacrinha em 'Três Graças' por Reprodução | TV Globo
Ferette passa mal durante jantar em 'Três Graças' por Reprodução | TV Globo
Em 'Três Graças', Gerluce descobre quem é o pai de seu neto por Reprodução | TV Globo
Ferette ouvirá conversa da esposa escondido em 'Três Graças' por Reprodução | TV Globo
Arminda fica completamente alucinada nos próximos capítulos de 'Três Graças' por Reprodução | TV Globo
Zenilda tem conversa franca com Lorena em 'Três Graças' por Reprodução | Globo
Jorginho passa mal em ‘Três Graças’ por Reprodução | Globo
Consuelo e Misael em 'Três Graças' por Reprodução | Globo
'Três Graças” é exibida após o Jornal Nacional por Reprodução | TV Globo
Arminda confronta Gerluce em Três Graças' por Reprodução | Globo
Josefa conta planos de Arminda e Ferette para Gerluce em ‘Três Graças’ por Reprodução | TV Globo
Rogério prepara retorno trinunfal em 'Três Graças' por Reprodução | Globo
Ferette e Arminda encaram Rogério em 'Três Graças' por Reprodução | Globo
Lorena e Juquinha em 'Três Graças' por Reprodução
Lorena e Juquinha em 'Três Graças' por Reprodução
Lorena e Juquinha em 'Três Graças' por Reprodução
Zenilda descobre segredo e vira alvo de Arminda em Três Graças por Reprodução
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Paulinho por auto-upload

Mas é no núcleo familiar que acontece uma das principais viradas. Gerluce consegue na Justiça a guarda provisória da neta, consolidando uma disputa que vinha se arrastando. A decisão chega em paralelo a outro momento delicado, quando Raul é informado de que será indiciado pela venda da própria filha, o que intensifica ainda mais o drama.

Mesmo diante da acusação, Raul protagoniza uma cena mais íntima ao se emocionar ao ver a filha dormindo ao seu lado e de Joélly, trazendo um contraste entre a situação judicial e o vínculo afetivo.

Do outro lado da história, Ferette também enfrenta consequências diretas. Zenilda, Lorena e Leonardo chegam à casa do empresário acompanhados por um oficial de Justiça para cumprir uma ordem de despejo, colocando o vilão contra a parede e abrindo uma nova fase de conflito.

O capítulo ainda avança na trama da Fundação, quando Rogério revela a Josefa que o projeto levará o nome “Três Graças”, sugestão de Gerluce, conectando a narrativa pessoal ao título da novela.

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