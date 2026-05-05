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Piscina gigante, quadra de tênis e sauna: Enaldinho compra mansão de R$ 10 milhões e impressiona com luxo

Youtuber mostrou detalhes do novo imóvel, que será usado como cenário de vídeos após reforma

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 5 de maio de 2026 às 08:53

Enaldinho
Enaldinho Crédito: Reprodução/Instagram

Sucesso no YouTube, onde acumula mais de 46 milhões de inscritos, Enaldinho acaba de investir em um novo imóvel de luxo. O influenciador e empresário adquiriu uma mansão avaliada em R$ 10 milhões em Lagoa Santa, que deve se tornar o novo cenário para seus conteúdos na plataforma após passar por reforma.

O próprio youtuber compartilhou detalhes da propriedade nas redes sociais. A casa, que ainda será adaptada, impressiona pelo tamanho e estrutura. São mais de 50 mil metros quadrados de área, com uma piscina extensa que contorna toda a residência, cinco suítes, seis banheiros, sala de estar ampla com cozinha integrada e garagem com capacidade para cinco carros cobertos.

A mansão do youtuber Enaldinho

A mansão do youtuber Enaldinho por Imobiliária Morar Bem/Reprodução
A mansão do youtuber Enaldinho por Imobiliária Morar Bem/Reprodução
A mansão do youtuber Enaldinho por Imobiliária Morar Bem/Reprodução
A mansão do youtuber Enaldinho por Imobiliária Morar Bem/Reprodução
A mansão do youtuber Enaldinho por Reprodução/YouTube
A mansão do youtuber Enaldinho por Imobiliária Morar Bem/Reprodução
A mansão do youtuber Enaldinho por Imobiliária Morar Bem/Reprodução
A mansão do youtuber Enaldinho por Imobiliária Morar Bem/Reprodução
A mansão do youtuber Enaldinho por Imobiliária Morar Bem/Reprodução
A mansão do youtuber Enaldinho por Imobiliária Morar Bem/Reprodução
A mansão do youtuber Enaldinho por Imobiliária Morar Bem/Reprodução
A mansão do youtuber Enaldinho por Imobiliária Morar Bem/Reprodução
A mansão do youtuber Enaldinho por Imobiliária Morar Bem/Reprodução
A mansão do youtuber Enaldinho por Imobiliária Morar Bem/Reprodução
A mansão do youtuber Enaldinho por Imobiliária Morar Bem/Reprodução
A mansão do youtuber Enaldinho por Imobiliária Morar Bem/Reprodução
A mansão do youtuber Enaldinho por Imobiliária Morar Bem/Reprodução
A mansão do youtuber Enaldinho por Imobiliária Morar Bem/Reprodução
A mansão do youtuber Enaldinho por Imobiliária Morar Bem/Reprodução
A mansão do youtuber Enaldinho por Reprodução/YouTube
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A mansão do youtuber Enaldinho por Imobiliária Morar Bem/Reprodução

O espaço também conta com área gourmet completa, equipada com churrasqueira e sauna, além de quadra de tênis e um paisagismo elaborado, com iluminação arquitetônica distribuída por toda a propriedade.

Aos 28 anos, Enaldinho se consolidou como um dos maiores nomes da internet no Brasil. Apenas em 2025, ele faturou cerca de R$ 30 milhões, segundo dados da Exame. No mesmo período, o criador de conteúdo acumulou 4,1 bilhões de visualizações e alcançou a marca de um dos canais mais inscritos da plataforma.

Enaldinho

Enaldinho por Reprodução/Instagram
Enaldinho por Reprodução/Instagram
Enaldinho por Reprodução/Instagram
Enaldinho por Reprodução/Instagram
Enaldinho por Reprodução/Instagram
Enaldinho por Reprodução/Instagram
Enaldinho por Reprodução/Instagram
Enaldinho por Reprodução/Instagram
Enaldinho por Reprodução/Instagram
Enaldinho por Reprodução/Instagram
Enaldinho por Reprodução/Instagram
Enaldinho por Reprodução/Instagram
Enaldinho por Reprodução/Instagram
Enaldinho por Reprodução/Instagram
Enaldinho por Reprodução/Instagram
Enaldinho por Reprodução/Instagram
Enaldinho por Reprodução/Instagram
Enaldinho por Reprodução/Instagram
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Enaldinho por Reprodução/Instagram

Além da nova mansão, o influenciador também possui um apartamento de alto padrão em Belo Horizonte. O imóvel tem 310 metros quadrados, cinco dormitórios, uma ampla sala de estar e piscina na cobertura. Em busca de mais privacidade, ele optou por instalar uma jacuzzi de alto padrão no local, que precisou ser içada até o 17º andar do prédio.

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Mansão Enaldinho

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