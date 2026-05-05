Esqueceu a carne no freezer? Saiba como descongelar em minutos sem arriscar sua saúde

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 5 de maio de 2026 às 10:01
Quem nunca chegou em casa, abriu o congelador e deu de cara com a carne empedrada, bem na hora de preparar o jantar? A primeira reação de muita gente é deixar o alimento ali mesmo, em cima da pia, ou pior, colocar debaixo da água quente. Se você faz isso, sinto lhe informar que esse é o cenário perfeito para as bactérias fazerem uma festa no seu bife.
Descongelar do jeito certo não é frescura. Quando a carne fica em temperatura ambiente, a parte de fora estraga antes mesmo do meio amolecer. Para te ajudar a não errar mais, separamos as três únicas formas aprovadas por especialistas. Confira:
Veja como descongelar a carne em minutos
Este é o método que preserva o sabor, a suculência e, principalmente, a sua saúde. O truque é tirar a carne do freezer na noite anterior e colocar na parte de baixo da geladeira.
Dica: Coloque o pacote dentro de um prato fundo ou uma vasilha. Isso impede que aquele líquido (o 'sangue') escorra e contamine o que estiver por perto, como frutas e verduras.
Tempo: Peças pequenas levam um dia; as maiores podem precisar de até 48 horas.
2. Banho de água fria
Se o tempo apertou e não dá para esperar 24 horas, use a técnica da imersão. Mas atenção, a carne precisa estar em um saco plástico muito bem lacrado (tipo zip lock).
Como fazer: Mergulhe o pacote em uma bacia com água fria da torneira. Nada de água morna.
Troque a água a cada 30 minutos para manter a temperatura baixa. Depois de descongelada, a carne deve ir direto para a panela.
3. Micro-ondas
Ele quebra um galho enorme, mas exige atenção para não 'cozinhar' as bordas da carne enquanto o meio continua gelado.
Passo a passo: Retire a carne da embalagem original (plásticos e isopores de mercado podem soltar substâncias tóxicas no calor). Use a função específica de descongelar do aparelho e fique de olho. Assim que o micro-ondas apitar, prepare a carne imediatamente.
Esquecer na bancada: Duas horas em temperatura ambiente já são suficientes para as bactérias dobrarem de número.
Usar água quente: Além de deixar a carne com uma textura estranha e cinzenta, a água quente acelera a proliferação de micro-organismos.
Recongelar do nada: Se a carne descongelou totalmente, ela não pode voltar para o freezer crua. O caminho agora é cozinhar e, só depois de pronta, você pode congelar novamente se sobrar.